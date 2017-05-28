Детям ВИЧ-инфицированных матерей помогут с питанием

Фото: spid-vich.net

2 июня в магазине «Кэш&Кэрри» торгового центра «Острова» в рамках Международного дня защиты детей пройдет благотворительная акция по сбору детского питания для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мам. Сейчас в помощи нуждаются 14 малышей.

Благотворительную акцию проводит Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. «У стендов с детским питанием и у касс в супермаркете с 16:00 до 20:00 будут стоять наши волонтёры и рассказывать об акции, призывать помочь детям. Планируется, что каждый покупатель сможет приобрести товары для детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, и передать их волонтерам. Малышам нужны заменители грудного молока, смеси, каши, соки», – рассказала один из координаторов акции Юлия Тертышная.

ВИЧ-инфекция может передаться от матери ребёнку во время беременности, во время родов и при грудном вскармливании. Чтобы предотвратить инфицирование, во время вынашивания женщина должна получать антиретровирусную терапию. Прикладывание ребёнка к груди или вскармливание молоком ВИЧ-инфицированной женщины увеличивает риск заражения ребёнка на 16–27 %. Поэтому после родов грудное вскармливание полностью заменяется искусственным.

Передалась ли инфекция малышу, становится ясно лишь к 1,5 годам. Поэтому дети ВИЧ-инфицированных матерей находится под контролем медиков и социальных служб. На сегодняшний день с диагнозом «перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции» наблюдается у 14 маленьких амурчан.

«В неделю каждому ребёнку требуется одна банка молочной смеси, её цена – около 800 рублей. Учитывая, что значительное число ВИЧ-инфицированных матерей относится к социально неблагополучным, этим малышам требуется наша с вами помощь для того, чтобы они смогли вырасти здоровыми», – сообщила Юлия Тертышная.

В Амурской области с 1995 года по данным Амурского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, от 96 ВИЧ-инфицированных матерей рождено 125 детей, из них у 12 детей был подтверждена ВИЧ-инфекция.

«Мы хотим поблагодарить волонтёров, которые нам помогают всегда на подобных акциях, – рассказала координатор, – это общественные организации "Защитим детей от наркотиков", "Альтернатива", молодежный центр "Выбор" и волонтёры-медики».

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Анастасия Болотина