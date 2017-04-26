В Магдагачинском районе подтопило огород и дороги в селе Дактуй

30 мая на единую дежурно-диспетчерскую службу Магдагачинского района поступило сообщение о том, что в селе Дактуй Магдагачинского района сложилась паводковая ситуация из-за сильных дождей. В результате под водой оказались огороды и дороги. До жилых домов вода не дошла.

Так, частично подтоплен 21 огород по улицам Школьной и Набережной. На пересечении улицы Школьной и улицы Проезжей подтоплена дорога в районе моста на расстоянии 35-40 метров и глубиной до 35 сантиметров, проезд возможен на технике высокой проходимости.

30 мая было выставлено два нештатных гидропоста для контроля уровня воды. На место затопления прибыла оперативная группа ПЧ-34 села Тыгда в составе трех человек и одной единицы техники.

По состоянию на 19 часов 30 мая спад уровня воды составил 25 сантиметров. На утро 31 мая подтопленными остаются три приусадебных участка (освобождено от воды 15 приусадебных участков) и участок дороги протяженностью 5 метров и глубиной 5 сантиметров. Движение осуществляется в обоих направлениях без ограничений.

В настоящее время вода идет на спад, ориентировочно она полностью уйдет из населенного пункта 31 мая в 18:00. Оперативная группа пожарной части 31 мая отправилась на место дислокации

В случае ухудшения обстановки в готовности к убытию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области из Благовещенска в составе 100 человек и 14 единиц техники, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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Екатерина PL