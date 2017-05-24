Спецслужбы США изучают снимок актрисы с «отрезанной головой» Трампа в руке

Фото: ura.news

Секретная служба США заинтересовалась видеороликом и фотографией, на которых популярная американская актриса Кэти Гриффин демонстрирует муляж отрезанной окровавленной головы, внешне напоминающей президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости. Позже актриса призналась, что «перешла черту».

«Взялись за дело. Секретная служба имеет в своем распоряжении надежное разведывательное подразделение, осуществляющее мониторинг публикаций и социальных сетей для оценки угроз», – говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

Фотограф Тайлер Шилдс, опубликовавший провокационный снимок, заявил телеканалу Fox News, что речь идет о произведении искусства с политическим подтекстом, которое призвано вызвать негативное впечатление у публики.

«Кэти и я являемся друзьями и сотрудничали и раньше. Когда мы начали фотосессию, она сказала, что хотела бы сделать что-нибудь, касающееся политики, своего рода заявление. Мы вместе придумали, какая фотография в наилучшей степени будет отвечать этой цели», – рассказал Шилдс, добавив, что готов к разного рода критике, но призывает воспринимать снимок как произведение искусства.

Дети крупных политиков отреагировали на скандальную публикацию негативным образом.

«Отвратительно, но я ничему не удивлён…», – прокомментировал инцидент Дональд Трамп-младший.

«Это гнусно и неправильно. Абсолютно не смешно шутить над убийством президента», – написала в соцсети дочь Хиллари Клинтон Челси.

Позже Кэти Гриффин в твиттере извинилась за снимки с муляжом отсеченной головы президента США Дональда Трампа, пишет «Газета.ру». «Я искренне извиняюсь. Я вижу реакцию на эти снимки. Я комик. Но я перешла черту», — сказала Гриффин. По ее словам, теперь она понимает, насколько подобные снимки оскорбляют людей, и признает, что это не было смешным.

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Алексей Воскобойников