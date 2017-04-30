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31мая
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сегодня, 10:07 8

Рейс «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву опять задержан

Рейс «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву опять задержан
Фото: Samolety.org

Почти на четыре часа задержан рейс № 182 «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву. Это связано с поздним прибытием самолета авиакомпании из Москвы в Благовещенск. Изначально пассажиры рейса № 182 должны были вылететь из благовещенского аэропорта 30 мая, но тогда рейс отменили. После вылет был назначен на 31 мая на 09:30, но теперь он перенесен на 13:00.

«Поздно вечером 30 мая мне пришло смс-сообщение от авиакомпании, что вылет рейса № 182 с 31 мая переносится на 1 июня. Потом уже около часа ночи пришло еще одно сообщение, в нем уже говорилось, что рейс все-таки состоится 31 мая, но не утром, как должно было быть изначально, а в обед. У нас-то сразу были куплены билеты на 31 мая, а каково тем, кто пытается вылететь из Благовещенска с 30-го числа? Их рейс вначале отменили, потом следующий рейс перенесли по времени. Хотя и для нас этот перенос тоже стал проблемой, потому что у нас стыковочный рейс. В 16:30 по московскому времени мы вылетаем в Симферополь. Аэропорт, слава богу, тот же, надеюсь, успеем, если больше не будет никаких задержек», – рассказал пассажир рейса № 182 Благовещенск – Домодедово.

На сайте аэропорта Благовещенска, тем временем, появилась информация о задержке этого рейса и о том, что в период ожидания пассажиры будут обеспечены прохладительными напитками, багаж принимается в камеру хранения бесплатно. По информации от представителя авиакомпании «ВИМ-Авиа» с пассажирами всех отменных и задержанных рейсов ведется работа, принимаются меры по их отправке на своих рейсах по другим датам или переоформляют на рейсы других авиакомпаний.

Как сообщает правительство Амурской области, в ситуацию вмешался губернатор региона. Вопрос решался в ночь с 30 на 31 мая, когда стало известно об отмене рейсов. Губернатор области провёл телефонные переговоры с руководителями авиакомпании и Росавиации. В авиакомпании сообщили, что подобные проблемы возникли практически во всех регионах России: задержки и переносы рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в «ВИМ–Авиа» ожидали более десяти дней назад. Но сейчас ситуация начала стабилизироваться.

По итогам разговора с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько было решено в первую очередь восстановить авиасообщение со столицей РФ именно Амурской области. Поэтому первый из трёх самолётов, вернувшийся после задержки сверх графика на плановом техническом обслуживании, отправился в Благовещенск.

«Недопустимо так поступать с пассажирами. Фактически область могла остаться в изоляции. Понятно, что от технических сбоев на 100 % застраховаться нельзя, поэтому особенно важно, чтобы в такие форс-мажорные случаи авиакомпания была крайне предупредительна к своим клиентам и возместила все неудобства людям. На данном этапе ситуация разрешилась. Но наша задача – чтобы она впредь не повторилась. Вопросы с авиазадержками будем держать на контроле ежедневно», – прокомментировал Александр Козлов.

31 мая губернатор Амурской области вылетел в командировку в Москву через Хабаровск и планирует в контакте с федеральными органами продолжить работу по разрешению создавшейся в регионе ситуации с авиаперевозками.

В 2016 году происходили серьезные перебои в работе компании «ВИМ-Авиа». Тогда ситуацию также удалось урегулировать после встречи губернатора Александра Козлова с руководителями авиакомпании. Итогом стало то, что в Благовещенск начал летать более вместительный самолет «Боинг-777».

Но проблемы продолжились и в 2017 году. Так, в конце апреля самолеты компании «ВИМ-Авиа» задерживались три раза за одну неделю.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • доброхот

    доброхот
    3 часа назад

    Только что посадил жену с ребёнком, борт только приземлился 777. Много людей не улетит - в приоритете пассажиры с детьми. Скандалы, разбирательства, представителя оккупировали. Летайте Аэрофлотом.

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Аэрофлот сюда не летает если что

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    2 часа назад

    А зачем губернатор решает это по телефону? Есть же профильное министерство в Амурской области, проблема эта возникла не вчера.. Или типа пиар-ход, что типа губернатор молодец, а на самом деле для людей кто понимает, это скорее всего антипиар. Еще раз говорит о том, что работа не выстроена, все решается в "ручном" режиме.

  • доброхот

    доброхот
    2 часа назад

    В том то и дело, что не летает, сарказм, знаете ли...

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    доброхотТолько что посадил жену с ребёнком, борт только приземлился 777. Много людей не улетит - в приоритете пассажиры с детьми. Скандалы, разбирательства, представителя оккупировали. Летайте Аэрофлотом.


    А так же пускают на посадку только тех кто прошел вчера регистрацию онлайн. Вчера регистрация онлайн открывалась только на 6 часов.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    не хотите испортить себе отпуск, летайте через Хабаровск, а здесь похоже порядка ни когда не будет

  • tuxa

    tuxa
    1 час назад

    Вранье!! Более половины пассажиров, купивших билет на 31.05. НЕ улетели, т.к. нет мест. А в статье пишут ситуация разрешилась. Представитители компании сказали, что и завтра гарантии нет. Ждите СМС.

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