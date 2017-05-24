Молодой человек вшил кольцо в живот и сделал предложение медсестре: обзор прессы

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Из здания Центробанка похитили 11 миллионов рублей; в поезда не вернут тамбур для курящих; в стране протестуют против политики детского омбудсмена Анны Кузнецовой. О чем пишут СМИ, рассказывает в сегодняшнем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Из «Российской газеты» можно узнать, что каждый десятый россиянин тратит на оплату процентов по ссудам больше половины ежемесячной зарплаты.

Еще здесь пишут о том, что тамбуры для курящих в поезда так и не вернутся.

А самое читабельное – материал о том, кто и как смог похитить 11 миллионов рублей из сейфа в кабинете одного из самых защищённых учреждений страны. Нет, речь не о кабинете президента – его кабинет всё-таки самый защищенный. Речь о Центробанке. Что и интересно: неужели там больше не было?!

Также в номере

Обозреватель допускает, что многие читатели задумываются о пенсии, о том, в каком пенсионном фонде открыть свой счет, прикидывают степень надежности этих финансовых организаций. Сегодня «Российская газета» изучает вопрос, почему за последний год количество негосударственных пенсионных фондов сократилось на треть. Ситуацию комментирует экономист Максим Буев. Интересно, как его дразнили в школе?

Полный абзац

«Моя Мадонна» сегодня публикует материал «Приговор или наговор?» – о лишении родительских прав многодетной матери – жительницы Поярково. Кто прав в этой ситуации – женщина, не имеющая работы, или органы опеки и попечительства, – разбирается Дарья Дружинина. При этом газета открывается заметкой о том, что накануне Дня защиты детей в Благовещенске прошли пикеты в поддержку всероссийского протеста в отношении деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Кузнецовой: во время ее омбудсменства изъятие детей из семьи по незначительным поводам стало чуть ли не нормой.

Напишут же такое

Еженедельник «АиФ» сегодня задается вопросом: «Почему мы перестали звать друг друга в гости?»

Ответом озадачилась писательница – автор «женских» детективов и телеведущая Татьяна Устинова. Она, не сказав ничего нового, отметила, что потому и не общаемся, что все уткнулись в гаджеты, предпочитают заказанные чизкейки из близлежащих кафе и дежурные открытки по вотсапу. В общем, какие детективы, таково и мнение.

Еще газета разбирается в вопросе, почему за кражу миллионов срок – условный, а за бутылку пива – реальный. Но и тут ничего нового: миллионами можно поделиться, а бутылкой пива… И поставив многозначительное многоточие, Павел Андреевич переходит к «Комсомолке».

Очень интересно

«Комсомольская правда» сегодня раскрывает всю правду о Чапаеве. Собственно, раскрывает не сама газета, а автор новой биографии легендарного комдива историк Аптекарь (это такая фамилия) – она вышла в серии ЖЗЛ. Из интервью с Аптекарем читатели узнают, почему именно Чапаев стал героем анекдотов.

«Кстати, я много таковых знаю. Хотите, расскажу?» – между делом предложил автор обзора.

На посошок

А еще читателей явно заинтересует рубрика «Скальпель Амура». Под ней публикуется заметка о том, как молодой человек из Черкесска попросил знакомого хирурга вшить ему в живот обручальное кольцо, а потом своей невесте – медсестре – сказал, что упал на стекло и попросил вытащить осколок. И та достала из тела жениха колечко-предложение выйти замуж.

«Интересно, куда бы дурачок вшивал кольцо, если б у невесты была несколько иная специализация?» – размышляет Павел Савинкин.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова