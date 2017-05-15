Путин о своём участии в выборах–2018 : Об этом рано говорить

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Президент России Владимир Путин отметил, что говорить о его участии в грядущих выборах главы государства пока преждевременно. Об этом российский лидер заявил в интервью газете Le Figaro, находясь с визитом во Франции, передаёт «Лента.ру».

«Об этом ещё рано говорить», – уклонился от прямого комментария Путин. «Каждый, кто имеет на это право и пройдет предусмотренные законом процедуры, безусловно, сможет принимать участие в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах», – сказал он.

Президент РФ также подчеркнул, что в нашей стране «все избирательные кампании проходят в строгом соответствии с Конституцией», и он сделает «всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом».

В ходе большой пресс-конференции, прошедшей в конце 2016 года, Владимир Путин обещал ответить на вопрос об участии в президентской кампании, когда «время созреет».

Выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский. Коммунист Геннадий Зюганов также не исключил своего участия в качестве кандидата.

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#выборы #российская власть

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Алексей Воскобойников