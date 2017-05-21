В школах ДФО расширят изучение Дальнего Востока

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В школах ДФО содержание 18 образовательных предметов дополнят сведениями по истории, географии и экономике Дальнего Востока. Минвостокразвития России готово поддержать общественную инициативу дополнить образовательный процесс дальневосточным компонентом. Инициативу озвучили на III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

«Наиболее эффективно в рамках информирования о Дальнем Востоке может быть использована система образования, в первую очередь школы. Это единственная система, которая сегодня может дойти почти до каждого. Никаких других социальных систем, которые обеспечивают такой широкий охват людей, нет», – подчеркнула директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка.

По словам эксперта, если государственный интерес направлен на развитие Дальнего Востока, то он должен быть отражен и в системе образования. В настоящее время из 220 часов истории только два часа посвящено Дальнему Востоку, один час – русско-японской войне 1904-1905 годов, а второй – войне с Японией в 1945 году. «Это приводит к тому, что большинство людей, живущих в Центральной России и других регионах, не могут назвать даже двух дальневосточных городов, тем более показать их расположение на карте. Ресурс, который можно использовать, чтобы насыщать школьную программу знаниями о Дальнем Востоке – это школьный компонент образовательной программы, который в 10-11 классах составляет до 10 часов в неделю», – добавила Нина Поличка.

В качестве примера она привела методические разработки по ведению урока информатике и вычислительной техники. В рамках занятия можно посещать сайты, посвященные развитию Дальнего Востока, его истории и культуре.

Как отметил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк, Министерство готово поддержать предложение по совершенствованию школьного образования и предложить одному из дальневосточных регионов апробировать инициативу в качестве пилотного проекта, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #образование #школа

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Василий Кленин