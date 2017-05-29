Временами дождь: прогноз погоды в Амурской области на 31 мая

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В Амурской области 31 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду, по северу – до 11-16 метров в секунду. Температура составит 12…17 градусов выше нуля, местами по северным районам – плюс 6…11 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было 8 градусов тепла, северо-западный ветер дул со скоростью 4-8 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, временами пойдет дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL