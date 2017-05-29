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31 мая – Всемирный день без табака

31 мая – Всемирный день без табака
Фото: catchinfo.org

31 мая во всём мире ежегодно отмечается Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). Он был провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Серьёзные научные доказательства связи рака лёгких и инфаркта миокарда с курением были приведены в многолетнем исследовании британских учёных British Doctors Study.

Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире (из них 600 тысяч пассивных курильщиков). По статистике, в России курят около 43,9 миллиона человек (39,1 % населения).

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20 лет назад Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной. В этом документе закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года.

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170 лет назад родился Уильям Джеймс Пирри – ирландский кораблестроитель, руководивший крупнейшей судоверфью мира, создатель «Титаника». В 1912 году Пирри планировал отправиться в первый рейс легендарного лайнера, но отменил путешествие из-за болезни.

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125 лет назад родился русский писатель Константин Паустовский. Книги Константина Георгиевича неоднократно переводились на многие языки мира. Его повести и рассказы вошли в российских школах в программу по русской литературе для средних классов как один из сюжетных и стилистических образцов пейзажной и лирической прозы. Имея большой жизненный опыт, писатель всегда оставался верен идеям ответственной свободы человека, художника.

Журналист Валерий Дружбинский, работавший у Паустовского литературным секретарём, в своих воспоминаниях о писателе написал: «Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времён и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой».

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55 лет назад родилась Виктория Руффо – мексиканская актриса, примадонна мексиканских сериалов. Россиянам Виктория запомнилась как главная героиня сериалов «Просто Мария» и «Мачеха» и как участница рекламных роликов АО МММ с Лёней и Иваном Голубковыми. Сегодня Виктория Руффо успешно совмещает работу в театре и игру в сериалах. Она является одной из самых высокооплачиваемых актрис компаний «Телевиса» и «Телемундо».

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50 лет назад родилась Сандрин Боннер – известная французская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Боннер – лауреат двух премий «Сезар» за роли в фильмах «За наших любимых» (1983) и «Без крыши, вне закона» (1985). Россиянам Сандрин Боннер известна также по фильму режиссёра Режи Варнье «Восток-Запад» (1999 году) – это совместная лента Франции, России, Украины и Болгарии, в которой снялись, в том числе, Олег Меньшиков, Сергей Бодров-младший, Татьяна Догилева и другие.

Просмотров всего: 186

#здоровье #кино #культура #политика #праздники #Украина

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

    Ясно!

    Пойду покурю

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    •••pajzii

    Ясно!

    Пойду покурю



    на здоровье...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад



    Серьёзные научные доказательства связи рака лёгких и инфаркта миокарда с курением были приведены в многолетнем исследовании британских учёных



    А ведь так серьёзно новость начиналась.

  • sabotazh

    sabotazh
    3 часа назад

    Ну за это нужно выпить)

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    опять бросил курить:(

    третий день не курю,курево вонючая штука. чую курильщиков задолго,а некоторые вообще так воняют что дышать невозможно,табаком.

    надолго ли бросил

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