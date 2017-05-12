О проблемах амурских бизнесменов доложили президенту

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова приняла участие в IX Всероссийской конференции, на которой обсуждался ежегодный доклад федерального уполномоченного президенту РФ. Омбудсмены рассказали о региональных проблемах, решение по которым необходимо принимать на федеральном уровне. 26 мая доклад озвучили Владимиру Путину.

23-24 мая на площадке Общественной палаты РФ прошла IX Всероссийская конференция «Федеральный ситуационный анализ по обсуждению ежегодного доклада уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».

В конференции приняли участие уполномоченные по защите прав предпринимателей из 76 регионов России, включая Республику Крым и город Севастополь, представители различных министерств и ведомств, известные адвокаты, представители общественных организаций по защите бизнеса, правоведы и финансисты. Амурскую область представляла Оксана Степанова.

Уполномоченные по правам предпринимателей рассказали о проблемах, препятствующих развитию бизнеса в их регионах, поделились положительным опытом в решении вопросов.

Амурский бизнес-омбудсмен внесла в проект доклада президенту предложения по корректировке кадастровой стоимости недвижимости, а также налога на недвижимость.

В рамках конференции работали тематические секции, где региональные уполномоченные по правам предпринимателей могли пообщаться и задать вопросы представителям федеральных министерств и ведомств. Какие-то из сформулированных проблем нашли у чиновников понимание, и они пообещали в ближайшее время содействовать их решению, по остальным вопросам региональные уполномоченные вступили с ними в оживленную дискуссию. Вопрос от амурских предпринимателей руководителям Россельхознадзора озвучила Оксана Степанова. Она посетовала, что у бизнесменов много проверок от ведомства, а из-за того, что головной офис для всего Дальнего Востока и Забайкалья находится в Чите, работать на таком расстоянии неудобно. Чиновники пообещали рассмотреть проблему.

26 мая федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов пришел к президенту с годовым докладом, в котором были собраны самые острые проблемы частного бизнеса.

В годовом докладе уполномоченного по правам предпринимателей, как он сам скрупулезно подсчитал, 267 инициатив, реализация которых, по его словам, могла бы улучшить жизнь малому и среднему бизнесу России.

На ежемесячных селекторных совещаниях под руководством министра РФ Михаила Абызова с федеральными контрольно-надзорными службами амурский уполномоченный систематически задает вопросы по проверкам предпринимателей надзорными органами в Приамурье.

С 1 июня 2017 года возобновит свою работу бесплатная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. Приём в рамках работы Центра по поддержке предпринимательства Амурской области будет вести юрист Марина Помигалова.

Приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей находится по адресу: ул. Ленина 135 каб.112. Телефон 22-44-27.

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Анастасия Болотина