Малыша нашли в лесу: история Приамурья

Фото: амурское управление МЧС Росссии

31 мая 2014 года около 6 часов утра при прочёсывании лесного массива в Шимановском районе был найден потерявшийся малыш. Двухлетнего ребёнка искали полиция, спасатели, кинолог и местные жители. Ребёнок пропал в пятницу, 30 мая, в дачном посёлке. На следующий день мальчика нашли спящим в густой траве.

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31 мая 1890 года сотник Амурского казачьего войска Дмитрий Пешков завершил конный поход в Санкт-Петербурге. Из Благовещенска казак выступил 7 ноября 1889 года и до северной столицы России добирался чуть больше шести месяцев.

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31 мая 1921 года белогвардейские отряды переправились с китайской стороны на русский берег и напали на кавалерийский пост в Верхнеблаговещенском и на село Екатерининское, что на реке Грязнушке.

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31 мая 1924 года амурчане М. Л. Грановский, В. К. Сидоров, Г. И. Хорошайлов в составе дальневосточной делегации присутствовали на закрытии XIII съезда РКП(б).

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31 мая 1986 года амурчане собирали деньги для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля. Тогда был полностью разрушен реактор четвёртого энергоблока атомной электростанции, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

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31 мая 1990 года в Зее была торжественно открыта мемориальная доска писателю Григорию Федосееву, автору книг о суровой красоте природы неисследованных районов Сибири и Дальнего Востока. В частности, особо популярны его «Злой дух Ямбуя», «В тисках Джугджура», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождёт» и «Последний костёр». Инженер-геодезист Федосеев писал о друзьях-геодезистах, о друге-проводнике эвенке Улукиткане, о коренных жителях мест, где проходили экспедиции, а также о трудностях, с которыми они сталкивались на пути к цели. Свои заметки, наброски к будущим произведениям Федосеев делал вечерами у костра. Писатель передал в дар Академии наук большую коллекцию растений, птиц, шкур и рогов представителей фауны Сибири и Дальнего Востока, которую собрал во время своих экспедиций.

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В последний майский день 1991 года в управлении юстиции была зарегистрирована амурская областная организация «Движение демократической России».

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В 2004 году 31 мая в Благовещенске отмечали День без табака. Несколько организаций объединили свои силы в борьбе с курением и провели необычную акцию: около центрального универмага на конфеты меняли сигареты.

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Звезда советской эстрады, народная артистка СССР Эдита Пьеха 31 мая 2006 года прилетела в Благовещенск. Её концерт прошёл в юбилейный день рождения города – 2-го июня. Ранее Эдита Станиславовна бывала в Благовещенске. Тогда она гастролировала по всему Дальнему Востоку. В Благовещенске запомнила пограничников и китайцев на соседнем берегу.

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В 2015 году в этот день проходил благотворительный телемарафон «Крылья». В рамках проекта удалось собрать 356 тысяч рублей для больных детей.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина