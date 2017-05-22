Выставки, концерты, велоночь: в Благовещенске готовятся к Российско-китайской ярмарке культуры и искусства

В Благовещенске готовятся к Российско-китайской ярмарке культуры и искусства. В областном центре она состоится 23 июня. На главной площади города выступят два легендарных коллектива – Московский государственный академический ансамбль театра танца «Гжель» и Ансамбль песни и танца Китайской народной республики.

Впервые за восемь лет открытие ярмарки состоится не в августе, а в июне, к тому же не в Благовещенске, а на китайской стороне. В соседнем Хэйхэ церемония пройдет 22 июня. В Благовещенске в этот день проведут традиционную акцию «Свеча памяти». Но вместе с россиянами в ней примут участие первые гости фестиваля. Еще до церемонии открытия в Благовещенск приедут официальные делегации, артисты и мастера декоративно-прикладного творчества со всего Дальнего Востока.

В Амурском краеведческом музее состоится большая выставка из фондов Государственного Дома народного творчества: произведения в жанре народных промыслов из множества российских регионов. Тем временем, десант амурских артистов – почти 70 человек – отправится с концертом в соседний Хэйхе. На российской стороне фестиваль откроется вечером 23 июня. На большую сцену центральной площади Благовещенска выйдут два коллектива: Московский государственный академический ансамбль театра танца «Гжель» и гости из Пекина – ансамбль танца и песни КНР. После большого концерта многие сядут на велосипеды.

«В этом году Год экологии, и мы подумали, какой самый экологичный транспорт у нас? Велосипед, конечно. И он так близок и созвучен нашим друзьям в КНР, у них это вообще самый популярный транспорт, поэтому все так сложилось. И поэтому 23 числа мы еще стартуем с велоночью», – рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Организационные вопросы фестиваля отрабатываются заранее. Размещение множества гостей, пересечение границы, встречи официальных делегаций, деловые переговоры – вся эта работа с каждым годом совершенствуется. Таможенные службы готовы к тому, чтобы помочь быстро пересекать границу – причем в обоих направлениях – почти тысяче участникам ярмарки. Помимо этого есть еще огромное количество декораций, произведений искусства, музыкальных инструментов. Сами таможенники уже несколько лет не только партнеры, но и участники фестиваля – со своими творческими выставками.

В отношениях двух стран Российско-китайская ярмарка культуры и искусства становится очень значимым мероприятием и для китайских партеров уже вышла за рамки провинции Хэйлунцзян.

«Буквально на этой неделе мы выезжаем в Пекин в посольство Российской федерации в Китайской народной республике, где будет пресс-конференция для иностранных СМИ и СМИ, которые аккредитованы в Китае – это будет все проходить в Посольстве: пресс-конференция, на которой будет представлена Российско-китайская ярмарка искусств и культуры», – отметила министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова.

Фестивальные мероприятия завершатся 25 июня в Благовещенске в формате неформального общения. На набережную выйдут творческие коллективы, состоятся мастер-классы и презентации с участием студентов и преподавателей Института Конфуция, с большим совместным танцем выступят ассоциации пожилых людей обеих стран.

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Екатерина PL