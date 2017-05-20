Переносы и задержки рейсов в «ВИМ-Авиа» объясняют поздним возвратом самолетов с технического осмотра

Фото: Samolety.org

В «ВИМ-Авиа» прокомментировали ситуацию с отменой рейса Благовещенск – Домодедово – Благовещенск 30 мая. В авиакомпании отметили, что все задержки и переносы рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в «ВИМ-Авиа» ожидали более десяти дней назад.

«Этот фактор, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока – в частности, на курорты Турции – привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов», – сообщила директор по связям с общественностью «ВИМ-Авиа» Елена Федорова.

При этом, как отметили в авиакомпании, попытки зафрахтовать под перевозку самолеты сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за дефицита воздушных судов на данный момент.

Также в «ВИМ-Авиа» добавили, что расписание рейсов «ВИМ-Авиа» уже начинает стабилизироваться. Первый из трех самолетов, задержавшихся сверх графика на плановом техническом обслуживании, вернулся в строй.

Всем пассажирам перенесенных рейсов были предоставлены напитки и ваучеры на питание, а также расселение в гостиницу. Пассажиры, которые в данный момент находятся за границей, расселены в отели. Оповещение пассажиров регулярных рейсов производит непосредственно служба клиенткой поддержки авиакомпании; пассажиров чартерных рейсов оповещают заказчики рейсов. Как сообщили в авиакомпании, предупредить пассажиров не представляется возможным только в том случае, если при бронировании не указана контактная информация.

«Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что ситуация будет исправлена в ближайшее время и гарантирует, что все обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены», – прокомментировала Елена Федорова.

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#транспорт

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Екатерина PL