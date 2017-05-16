Многодетная семья фермеров из Серышевского района планирует взять 10 дальневосточных гектаров

Семья Пушкаренко из Серышевского района одна из первых взяла дальневосточные гектары. Пока их два, планируют взять еще восемь. В семье Пушкаренко восемь детей. После рождения пятерых сыновей Александр с женой решил удочерить еще трех девочек. Места всем хватает. У начинающих фермеров есть козы, куры, свиньи, индюки, кони, бараны, кролики и больше 30 коров.

«Думаем о собственной переработке, потому что продавать молоко как сырье невыгодно. Лучше максимально переработать и максимальную прибыль получить», – поделился фермер из села Бочкаревка Серышевского района Александр Пушкаренко.

«Делаем сливки, еще творог. Масло пока не делаем, пока нет своего производства. А так все свое, молоко жирное, вкусное, людям нравится», – отметила супруга Александра Анастасия Пушкаренко.

Фермеры хотят построить цех по переработке молока, чтобы производить еще йогурт и мороженое. Но пока удалось взять только два гектара возле дома под выпас молодняка. Этого мало для животноводства, говорит Александр. Поэтому приходится брать в аренду около 400 гектаров под пастбище и заготовку кормов на зиму.

Старшему сыну Никите всего 11 лет, но на него уже оформлена земля – закон позволяет делать это. В целом семье можно взять 10 гектаров. Но заявку отклонили, кто-то успел занять близлежащие участки.

«На сайте подается заявка, в течение 40 дней готовы документы. Земля в поселке дорогая, 15 соток участок за 200 тысяч соседи купили. Наше село находится рядом с городом, и цены на землю практически такие же, как в Белогорске», – сказал Александр Пушкаренко.

Проблем с коммуникациями нет, рассказал Александр, пробить скважину не представляет труда. В Серышевском районе берут землю даже приезжие. Семья Пушкаренко собирается увеличить поголовье крупнорогатого скота с 30 голов до 100 и попытаться еще раз выиграть грант на развитие фермерского хозяйства.

До этого фермерам удалось получить 1,5 миллиона рублей. Тогда заявку отправляла жена. Главе семейства не позволяет это сделать официальное трудоустройство. Но областные власти попытаются устранить этот пробел в законодательстве.

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#сельское хозяйство

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Екатерина PL