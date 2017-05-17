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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: «дальневосточный гектар» и российско-китайский форум

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: «дальневосточный гектар» и российско-китайский форум

В среду, 31 мая, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как воплощается в жизнь проект «Дальневосточный гектар». Гость студии – заместитель генерального директора «Агентства по Развитию Человеческого Капитала на Дальнем Востоке» Денис Кузин (г. Москва).

Днем на «Эхо» придет биолог-охотовед, координатор программ по сохранению дальневосточного аиста «АмурСОЭС», кандидат биологических наук Антон Сасин с рассказом о том, как в Китае отмечали неделю птиц и о чём шла речь на российско-китайском форуме по трансграничному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Ведущие утреннего и дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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