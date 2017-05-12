В Благовещенске 1 июня детей бесплатно покатают на парусных яхтах

Фото: worldyachting.ru

В День защиты детей, 1 июня, в Благовещенске пройдет акция «Паруса детства». Ее организует общественная организация «Федерация парусного спорта Благовещенска» совместно с яхтклубом «Командор». С 11:00 до 18:00 дети смогут бесплатно покататься на парусных яхтах.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых либо иметь письменное разрешение от родителей, сообщает пресс-служба мэрии. Форма одежды – спортивная. На ногах должны быть кеды, кроссовки со светлой (не маркой) подошвой. Участники в обуви на каблуках не допускаются.

Телефон для справок: 38-20-78.

Просмотров всего: 440

#дети #праздники #транспорт

распечатать

Екатерина PL