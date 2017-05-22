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В Белогорске в День города устроят гонки на гироскутерах и роликах

В Белогорске в День города устроят гонки на гироскутерах и роликах
Фото: ananas.com.ua

В преддверии празднования 157-летия Белогорска в городе впервые проведут первенство Белогорска по гонкам на гироскутерах и роликах. Соревнования организуют в два этапа – 9 и 11 июня. Местом проведения гонок станет Городской парк культуры и отдыха.

Как пояснили в городском управлении по физической культуре и спорту, к участию в соревнованиях приглашаются все желающие старше 7 лет. Участники до 10 лет допускаются в сопровождении родителей (законных представителей) или ответственных лиц. Все участники должны быть в защитных шлемах. Важно также использовать дополнительные элементы защиты – наколенники и налокотники. Предварительные заявки принимаются по адресу: улица Партизанская, 26, кабинет № 104 или по телефону 2-59-81.

9 июня пройдет отборочный тур. Начало в 11:00. В программе три вида испытаний: «Керлинг», «Змейка», «Задний ход». По итогам первого дня будут определены не более пяти сильнейших участников в каждой возрастной группе (7-8 лет, 12-14 лет, 15 лет и старше), которые поборются за победу в финале первенства, 11 июня. Финальные заезды стартуют в 12:00, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети #отдых #праздники #спорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Кто потом лечение переломов у несовершеннолетних оплачивать будет?

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    а то они на улицах не гоняют и не падают. так хоть повод будет в цивильных условиях (надеюсь) свои навыки показать. ну и страховые компании должны подсуетиться, хороший повод себя прорекламировать и пользу сделать.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    33 минуты назад

    В Белогорске есть Омбудсмен? Можно будет родителей этих "спортсменов" на учет ставить смело...Гонки на гироскутерах очень опасная затея!! Люди что с вами???

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