Участники всероссийской конференции рассказали, как можно улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке

В Благовещенске в заключительный день всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» обсудили меры поддержки молодых и многодетных семей. Со своими предложениями выступили депутаты, общественники, члены научного сообщества из Амурской области и других регионов. Корреспондент «Альфа-канала» узнал у участников форума, как улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке.

«Пособие по уходу за ребенком до трех лет должно быть в полном объеме, так же как и сейчас до полутора. Увеличение этого срока, увеличение финансирования матерям поможет быть с ребенком», – сказал директор межрегионального благотворительного фонда «Дар жизни» из города Вологды Сергей Башкиров.

«Можно ввести предмет, который раньше был, – по семейной жизни, чтобы со школьной скамьи дети понимали это. Необходимо создавать моральный климат в обществе, именно ориентированный на то, что семья – это то, что мы хотим», – отметила доктор экономических наук, заведующая лабораторией научно-исследовательского подразделения Северо-Восточного федерального университета из Якутии Светлана Сукнева.

«В основном все поддержки направлены на малоимущих, а вот обыкновенная среднестатистическая семья, которая тянется, ипотеку берет, их нужно поддерживать в первую очередь. В том числе предоставлением льгот по ипотеке, потому что жилье – это серьезная проблема», – сказал глава Белогорского района Денис Инюточкин.

«Я могу сказать по детям-инвалидам. Для мам, которые воспитывают таких детей, нужно увеличить пенсию, потому что это у нас профессия – мама-сиделка. И 6 600 рублей – это не зарплата, которая должна быть у родителя. Папы бы наши работали, а мамы рожали. Также в каждом субъекте Федерации нужно построить реабилитационный центр 18+, чтобы родители могли привести сюда своего ребенка, он занимался бы там, а мама реализовывалась в обществе», – поделилась руководитель общественной организации «Дети солнца» Наталья Маскаева.

«Можно было бы стимулировать переезд населения из городов в села как раз путем предоставления льготных кредитов либо участия в программах по строительству. То есть увеличить финансирование, может, расширить фронт потенциальных участников», – рассказал глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

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Екатерина PL