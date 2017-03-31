В Октябрьском районе нашли большую свалку сельхозхимикатов

Амурчанин обнаружил несанкционированную свалку гербицидов и других химикатов в Октябрьском районе. Он прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии, на которых видны сотни бутылок, коробок и других емкостей, сваленных в кучу в заброшенном строении. По его словам, свалка находится совсем близко от села Николо-Александровка.

«Я увидел это вчера, – сообщил в редакцию автор фотографий Павел. – Свалка находится возле дороги, которая ведет в Екатеринославку. Перед самым знаком Николо-Александровки есть поворот направо, где стоит подстанция. А рядом – большой заброшенный ангар. И вот в нем всё завалено этими остатками».

По словам очевидца, все емкости в куче уже использованные. Но практически в каждой из них на дне имеются остатки гербицидов и прочих сельскохозяйственных химикатов. Так что утечка вредных веществ вполне возможна.

В администрации Октябрьского района корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информации о свалке химикатов у них нет. Глава сельской администрации Николо-Александровки Галина Панарина, узнав от журналистов о возможной свалке, в этот же день объехала окрестности села, но пока ничего не обнаружила.

В природоохранной прокуратуре сказали, что о подобной свалке в Октябрьском районе им не сообщали. Но, если ситуация действительно такова, как описал ее очевидец, то это опасно. Прежде всего потому, что могут отравиться домашние животные из ближайшего села.

Поскольку сотрудники прокуратуры работают на основании обращений, они призывают очевидца написать в прокуратуру или Россельхознадзор письменное сообщение о происшествии.

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#происшествия #сельское хозяйство

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Василий Кленин