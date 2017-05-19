В США супруги, чтобы зачать ребёнка, сбросили на двоих 140 кило

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В США молодые супруги, долгое время безуспешно пытавшиеся завести ребёнка, сбросили на двоих 140 килограммов веса. Об этом сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на издание Metro.

24-летней Келли поставили диагноз «синдром поликистозных яичников» – он вызывает бесплодие и приводит к неизбежному увеличению веса. Врачи честно предупредили девушку, весящую 165 килограммов, что ее шансы забеременеть крайне малы. Но даже если зачать ребёнка удастся, заявили специалисты, то всё с большой долей вероятности закончится выкидышем.

Мрачные прогнозы не смогли поколебать решительно настроенную американку. Чтобы увеличить свои шансы на материнство, Келли начала худеть. Девушка сбросила почти 90 килограммов, отказавшись от многих продуктов и занимаясь в зале пять дней в неделю. Супруг Келли, чтобы поддержать любимую, тоже сел на диету и сбросил около 55 килограммов.

В итоге супругам удалось похудеть на 140 кило и успешно зачать ребёнка. В январе этого года у них родилась дочка. Счастливая мама рассказала журналистам, что была полной от рождения и в школе над ней часто издевались. Теперь, глядя на свою дочку, она всегда вспоминает, через что ей пришлось пройти, чтобы стать счастливой матерью.

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Алексей Воскобойников