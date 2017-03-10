В Благовещенске от суррогатного ребенка отказались мать и отец

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В 2016 году в Благовещенске работники ЗАГСа зарегистрировали новорожденного, у которого не оказалось ни матери, ни отца. Малыша родила суррогатная мать, а генетические родители решили его не забирать.

Женщина, которая согласилась на суррогатное материнство, не стала заключать договор с матерью и отцом, предоставившими свой генетический материал. Но, когда она уже вынашивала ребенка, родители решили от него отказаться. Суррогатная мать его воспитывать также не захотела. Так малыш остался без родителей. В его свидетельстве о рождении в графах «мать» и «отец» стоят прочерки.

Как говорит начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова, суррогатное материнство является для России относительно новой процедурой. Проблема в том, что люди часто доверяют друг другу на слово и часто такие отношения юридически не оформляют. Случай в Амурской области – единственный, и, отмечает Наталья Сергеевна, остается надеяться, что такое никогда больше не повторится.

«Нельзя забывать, что мы живем в правовом обществе. Правовой аспект в этом вопросе должен быть приоритетным. Мы должны понимать, что за всем этим будет стоять будущий человек. Во избежание проблем для него, во избежание причинения ему боли, три человека, которые собираются пойти на такой важный шаг, должны сначала решить, действительно ли они готовы к этому», – сказала Наталья Томилова.

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#дети

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Александр Авдеев