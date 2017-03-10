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В Благовещенске от суррогатного ребенка отказались мать и отец

В Благовещенске от суррогатного ребенка отказались мать и отец
Фото: colady.ru

В 2016 году в Благовещенске работники ЗАГСа зарегистрировали новорожденного, у которого не оказалось ни матери, ни отца. Малыша родила суррогатная мать, а генетические родители решили его не забирать.

Женщина, которая согласилась на суррогатное материнство, не стала заключать договор с матерью и отцом, предоставившими свой генетический материал. Но, когда она уже вынашивала ребенка, родители решили от него отказаться. Суррогатная мать его воспитывать также не захотела. Так малыш остался без родителей. В его свидетельстве о рождении в графах «мать» и «отец» стоят прочерки.

Как говорит начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова, суррогатное материнство является для России относительно новой процедурой. Проблема в том, что люди часто доверяют друг другу на слово и часто такие отношения юридически не оформляют. Случай в Амурской области – единственный, и, отмечает Наталья Сергеевна, остается надеяться, что такое никогда больше не повторится.

«Нельзя забывать, что мы живем в правовом обществе. Правовой аспект в этом вопросе должен быть приоритетным. Мы должны понимать, что за всем этим будет стоять будущий человек. Во избежание проблем для него, во избежание причинения ему боли, три человека, которые собираются пойти на такой важный шаг, должны сначала решить, действительно ли они готовы к этому», – сказала Наталья Томилова.

Просмотров всего: 4742

#дети

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    Пи и и и и и

  • Br35

    Br35
    5 часов назад

    Правовое общество... Как право ребенка иметь родителей защитить или интересы гражданина, так мы сразу бесправные внезапно... Рашка.

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    Чудовищно!! Какая причина отказа ?

  • Rak900

    Rak900
    5 часов назад

    ну без договоров надо додуматься такой процедурой заниматься это да

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    5 часов назад

    Потому что думать нужно бошкой, когда на добром слове начинаем делать какие либо дела...Сейчас не те времена....Везде должен быть договор и все юридически закреплено... По большому счету, в данном случае ребенок имеет право знать кто его отец и мать, ведь суррогатная мать знает их, а ребенок в свое очередь может подать на алименты...так как генетически является ребенком,этой тупоголовой пары...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Не будет на алименты подавать, а то в старости этих тупоголовых нелюдей кормить придется. Вырастет, найдет данных лицедеев, посмотрит на их семью, может даже у них будут родные дети от новой суррогатной матери. Возьмет и порешает это трио - балбесов, всякое бывает. Государство воспитает. И опыт - сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.

  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад

    S kak $

    Чудовищно!! Какая причина отказа ?



    стало жалко денег

    собрались в отпуск за границу

    не испытывалли никаких чувств к новорожденному

    собрались разводиться....

    навскидку море причин, в реале - брошенный малыш.Хорошего опекуна ляльке, да взыскать по полной алиментов с горе родителей, пусть знают. А в старости вспомнят, когда в богадельне будут в собственных фекалиях дохнуть) Все вспоминают, у них ДЕТИ есть....

    В шоке была, когда в 80 годах, знакомая супуружеская пара , профессор и журналистка, не вьюноши уже, поженились впервые за тридцать, решили первую беременность прервать "потому что подвернулась халявная путевка во Францию на двоих..." И прервали.

  • Альби

    Альби
    4 часа назад

    Уроды, что тут скажешь... Они думали, что это лишь игра, видимо

  • Vишня2

    Vишня2
    4 часа назад

    Чтож получается, пришла роженица,родила и отказалась по причине того, что ребенок не ее биологичекое дитя? А где доказательства того,что она зачла его не естественным путем? Получается что у нее были эти документы. Ладно,допустим и были..тогда как учреждения,делающие такие процедуры делают их без всяких обязательств второй строны(заказчиков,так сказать). Тут людям чтоб через эко ребеночка зачать только в браке нужно быть,да кучу анализов посдавать. Следовательно леч.учреждение только выполняет манимуляцию ни как не подкрепляя данное действие,лишь бы деньги платили?

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Одно хорошо - хоть не убили.

  • Vишня2

    Vишня2
    4 часа назад

    Как вообще такое может быть,что стоят в двух графах прочерки. Не клон же он,этот малыш.

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Одно хорошо - хоть не убили.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Vишня2

    Чтож получается, пришла роженица,родила и отказалась по причине того, что ребенок не ее биологичекое дитя? А где доказательства того,что она зачла его не естественным путем? Получается что у нее были эти документы. Ладно,допустим и были..тогда как учреждения,делающие такие процедуры делают их без всяких обязательств второй строны(заказчиков,так сказать). Тут людям чтоб через эко ребеночка зачать только в браке нужно быть,да кучу анализов посдавать. Следовательно леч.учреждение только выполняет манимуляцию ни как не подкрепляя данное действие,лишь бы деньги платили?



    Ну, учреждению может и заплатили. А суррогатную может кинуть решили.

  • Vишня2

    Vишня2
    4 часа назад

    Ну тогда,если она смогла доказать что ребенок не ее,тогда она и в суд может подать и так же доказать,что ее обманули. Сдается мне, что все же отказ просто кто то написал. Она признала себя маьерью, а они на стронке заплатили ей за это.

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Как такое вообще могло произойти?

  • Долгий

    Долгий
    3 часа назад

    Бред какой-то... столько нужно собрать документов на ЭКО, без которых просто не возьмут на процедуру, в которых обязательно есть данные родителей!

  • sinica

    sinica
    3 часа назад

    днк определить- и алименты платить всю жизнь.. что значит отказались?

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Если это было в 2016 г - почему всплыло только сейчас?

  • Оля111

    Оля111
    2 часа назад

    anschutka

    Если это было в 2016 г - почему всплыло только сейчас?



    Такой же вопрос.

  • сталь

    сталь
    2 часа назад

    Бедный ребенок

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Капец

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    у каждого свои ценности. ребенок не был главным приориретом.

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