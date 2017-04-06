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За 8 лет в Амурскую область приедет более 116 тысяч человек

За 8 лет в Амурскую область приедет более 116 тысяч человек
Фото: amurobl.ru

В 2016 году в Амурскую область переселилось 497 соотечественников, проживавших за рубежом. Переселяются в основном из стран ближнего зарубежья, около 50 % от общего числа переселились с Украины. Реализация плана демографического развития области позволит увеличить численность населения Приамурья с 803,8 тысячи до 805 тысяч человек.

Об этом на III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Специфика Амурской области во многом определена ее географическим приграничным положением, разнообразием природных ресурсов и аграрно-климатическими условиями. Через Амурскую область проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Над территорией области проходит международная трасса "Полярный-4", соединяющая кратчайшим путем через Северный полюс Северную Америку со странами АТР. Соответственно, сложилась структура экономики региона, где лидирующие позиции занимают транспорт, добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, что, в свою очередь, оказывает влияние и на демографические процессы», – пояснил глава региона.

Главный фактор снижения численности населения в Амурской области с 1990-х годов – трудовая миграция. За счет миграции область ежегодно теряла в среднем около четырех тысяч человек.

Как отметил Александр Козлов, имеется ряд факторов, негативно влияющих на формирование положительного имиджа проживания на территории области. Среди них сложные климатические условия и уровень жизни населения.

Миграционный прирост, по мнению главы региона, в сложившейся ситуации может обеспечить, прежде всего, привлечение специалистов на создаваемые в настоящее время эффективные производства с высоким уровнем заработной платы и обеспеченные необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

«Строительство и функционирование космодрома Восточный сопровождается созданием современного города Циолковский. Для размещения персонала Амурского газоперерабатывающего завода намечено строительство современного микрорайона на 5 тысяч жителей в Свободный. Создание Амурского НПЗ инвесторы начали с формирования необходимой жилой инфраструктуры для строительства и эксплуатации завода», – пояснил глава региона.

Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.

На повышение миграционной привлекательности оказывает положительное воздействие и реализация закона о дальневосточном гектаре. Так, на территорию области уже оформлено свыше двух тысяч договоров безвозмездного пользования общей площадью 2 700,25 гектара. Наиболее высоким спросом пользуются Марковский, Новопетровский сельсовет Благовещенского района, Ивановский сельсовет Ивановского района Амурской области.

В области успешно реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2016 году в область переселилось 497 соотечественников. Переселяются в основном из стран ближнего зарубежья. Так, около 50 % от общего числа соотечественников переселились из Украины. Наиболее привлекательными для переселения являются Благовещенск, Тында, Шимановск и Белогорск.

В настоящее время в целях совершенствования социальных условий жизнедеятельности Амурская область совместно с Минвостокразвития завершает формирование комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года, ведется подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах РФ.

Его реализация позволит обеспечить прирост населения к 2025 году до 805 тысяч человек (2016 – 803,8 тысячи). При этом ожидается прибытие на территорию области с 2017 по 2025 год 116,7 тысячи человек. Миграционный прирост за 9 лет на 7,8 тысячи человек определяется реализацией в области крупных проектов с соответствующей инфраструктурой требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов (нефтегазохимия, космическая деятельность), сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 734

#жизнь #областная власть

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Комментарии
Показать все (46) Обсудить на форуме
  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    6 часов назад

    самое оперативное амурки. Теперь итоги конференции, по кусочкам, на месяц растянут.

  • КанзаС

    КанзаС
    6 часов назад

    А сколько уедет за восемь лет из области не посчитали ? А для приезжих мечети строить пора, их то ( мусульман) вангую большинство и будет...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    КанзаС

    А сколько уедет за восемь лет из области не посчитали ? А для приезжих мечети строить пора, их то ( мусульман) вангую большинство и будет...



    А что? Киты тоже мусульмане?



  • БаРмалей

    БаРмалей
    5 часов назад

    Столыпинская реформа была самой эффектной. С развалом союза с ДВ народ просто валит и все это время власть только языком чешет и басни друг дружку рассказывают.

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    точно 116 тысяч приедет? может 120 или 150 тысяч приедут? с такими руководителями как у нас скорей столько людей уедут из области

  • сквернослов

    сквернослов
    4 часа назад

    Приедут? По приговору?

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    4 часа назад

    Население Белогорска (66 832) и Свободного (54 536). И куда мы их примем -- квартиры, садики, школы, больницы?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Ну Вы что "Амурскую правду" не читаете . http://www.ampravda.ru/2017/04/06/073903.html



    Амурская область продолжает уверенное и поступательное движение в новую эру – эру индустриализации. Строительство новых заводов в Свободненском районе – это уникальные инвестиционные проекты не только в масштабах нашего региона, но и страны. Их реализация даст большой импульс социально-экономическому развитию области в целом, а также городу Свободному, где построят новый жилой микрорайон, школы, детские сады, поликлинику. Там должно появиться не только уникальное производство, но и развитая социальная инфраструктура. В результате качество жизни в городе выйдет на новый, гораздо более высокий уровень.



    Приедут и все построят, и коммуникации и сети, котельные, новые дороги, микрорайоны, детские сады, школы, поликлиники.

    Новая Эра пришла, Эра - индустриализации, Газпром, Сибур, Иванов - благодать настала на Амурской земле, аминь.

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Космодром… транспортная доступность… аэропорты… ГПЗ… «Сила Сибири»… ВСТО-Тихий океан… Мост росскийско-китайский… Гектары всем желающим… Соотечественники приезжают на ПМЖ…

    Впечатление, что живём в сказке! А на самом деле? Пенсионеры живут в нищите. Зарплата 15 тысяч рублей - максимум для местного населения. Цены на всё растут, включая электроэнергию, которой в области производится столько, что можно троллейбус до Австралии пустить.

    Когда же прекратится этот поток лжи от власти? Когда это государство повернется лицом к населению и начнет решать насущные проблемы людей?

    Видимо никогда. Предположу, что со сменой власти, даже правящей партии, ничего не изменится.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Всё действительно так,приток населения будет, только это будут китайцы.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    803+116=805 тысяч... мудренО.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    3 часа назад



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам. Остальное перечисленное ничего не строится. Козлов думает, что китайцы ещё денег дадут на канатную дорогу, второй мост через Зею, и построят нам на современные аэропортовые комплексы?

  • сквернослов

    сквернослов
    3 часа назад

    Дмитрий1

    803+116=805 тысяч... мудренО.



    Так, одновременно и выезжать будут.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    3 часа назад

    сквернослов

    Дмитрий1

    803+116=805 тысяч... мудренО.



    Так, одновременно и выезжать будут.



    За 8 лет увеличится население нашей области всего на несколько тысяч человек.. Вот это планы у властей на "увеличения" населения области. А были времена когда в области проживали больше миллиона человек.

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    2 часа назад

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    жекА-жекА

    сквернослов

    Дмитрий1

    803+116=805 тысяч... мудренО.



    Так, одновременно и выезжать будут.



    За 8 лет увеличится население нашей области всего на несколько тысяч человек.. Вот это планы у властей на "увеличения" населения области. А были времена когда в области проживали больше миллиона человек.



    Речь идёт как минимум о балансе, чтобы приостановить отток, а уж прирост совершить очень сложная задача в нынешней ситуации.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам. Остальное перечисленное ничего не строится. Козлов думает, что китайцы ещё денег дадут на канатную дорогу, второй мост через Зею, и построят нам на современные аэропортовые комплексы?



    А на Натальино, дадут денег? А то прежние сперли и найти не могут уже сколько лет

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Специфика Амурской области во многом определена ее географическим приграничным положением, разнообразием природных ресурсов и аграрно-климатическими условиями. Через Амурскую область

    проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Азиатско-

    Тихоокеанского региона. Над территорией области проходит международная трасса "Полярный-4", соединяющая кратчайшим путем через Северный полюс Северную Америку со странами АТР. Соответственно, сложилась структура экономики региона, где все принадлежит Москве.

  • full

    full
    2 часа назад

    Евгений Гончаров

    Население Белогорска (66 832) и Свободного (54 536). И куда мы их примем -- квартиры, садики, школы, больницы?



    За это время столько же и уедет, так что все получится. Правда будет одна маленькая гадость - уедут образованные, высококвалифицированные специалисты, а приедут быдлоработяги.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова

  • full

    full
    2 часа назад

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Мой Господин

    жекА-жекА

    сквернослов

    Дмитрий1

    803+116=805 тысяч... мудренО.



    Так, одновременно и выезжать будут.



    За 8 лет увеличится население нашей области всего на несколько тысяч человек.. Вот это планы у властей на "увеличения" населения области. А были времена когда в области проживали больше миллиона человек.



    Речь идёт как минимум о балансе, чтобы приостановить отток, а уж прирост совершить очень сложная задача в нынешней ситуации.



    Вы ещё забыли написать, что есть люди которые усугубляют ситуацию, подымают по максимум налоги для нас, тем самым ухудшают жизнь людям живущим в области, и вынуждают людей уезжать из области.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    vertex

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.



    О ввозе речь видимо не идет. У нас же в одну сторону торговля пойдет. Спасибо, посмеялся

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    vertex

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.



    ....тебе чо продуктов не хватает?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    жекА-жекА

    Мой Господин

    жекА-жекА

    сквернослов

    Дмитрий1

    803+116=805 тысяч... мудренО.



    Так, одновременно и выезжать будут.



    За 8 лет увеличится население нашей области всего на несколько тысяч человек.. Вот это планы у властей на "увеличения" населения области. А были времена когда в области проживали больше миллиона человек.



    Речь идёт как минимум о балансе, чтобы приостановить отток, а уж прирост совершить очень сложная задача в нынешней ситуации.



    Вы ещё забыли написать, что есть люди которые усугубляют ситуацию, подымают по максимум налоги для нас, тем самым ухудшают жизнь людям живущим в области, и вынуждают людей уезжать из области.



    Все верно, дави своим комментом ведрокопытного бота))), обсасывают карманы населения князьки местные всяческими поборами.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Мой Господин

    vertex

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.



    О ввозе речь видимо не идет. У нас же в одну сторону торговля пойдет. Спасибо, посмеялся



    Ввоза химии из - за речки предостаточно, да фуфловой техники из такого же металла одноразовой, тапки да трусы.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс?



    Может плюс. Если мост будет фактически принадлежать китайцам, то они будут диктовать условия. Посмотрим как будет. И какой ценник на билеты будут и т.д.



    Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Не думаю, что это выигрыш козлова. Просто китайцы устали ждать "русских черепах" два десятка лет собираются, собираются строить этот мост и никак собраться не могут. Вот китайцы и решили взять строительство в свои руки.

    Может козлов ещё "выиграет" у китайцев второй мост через Зею, набережную, канатную дорогу, новые аэропорты у китайцев? В Москве его послали с этими проектами.. может китайцы не пошлют. И будет область развиваться за счёт Китая.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    михалыч 2015

    vertex

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.



    ....тебе чо продуктов не хватает?



    Продуктов сейчас хватает. Главное чтобы денег на продукты хватало.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    жекА-жекА

    михалыч 2015

    vertex

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.



    ....тебе чо продуктов не хватает?



    Продуктов сейчас хватает. Главное чтобы денег на продукты хватало.



    Вывозить будут в Китай "составами, постоянно", цены взлетят для амурчан. Как в новости про магазинчик с медком, где для амурчан меда не было, а с задней двери продавали китайцам и вывеска на китайском была.

    Если даже сейчас хим. Досирак подорожал в Б., то что будет потом?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...чо за бред...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Новости читай, про магазин с медом .

    Всю область, ресурсы и недра продали, гастролеры. И простых амурчан в долговую кабалу на три поколения вперед загнали.

    Сами ничего создать не могут, только распродавать, хоть кому.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    vertex

    жекА-жекА

    михалыч 2015

    vertex

    full

    Мой Господин

    жекА-жекА



    Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.



    Ведётся строительство моста через Амур, и то благодаря китайцам.



    Это не плюс? Что денег область не тратит а транспортную сеть получает. Это как раз таки выигрыш Козлова



    Сколько чувак выиграл? Транспортную сеть? В виде вагона до Владивостока?



    В виде конкретного вывоза с территории АО и не только, в Китай, китайскими же работниками, всех пищевых продуктов, а также всей рыбы и мяса, меда, материала, леса, полезных ископаемых, дериватов и много еще чего. Все распродадут амуропродавцы в верхах, нахапаются, да свалят потом, а выживать простым амурчанам здесь придется.



    ....тебе чо продуктов не хватает?



    Продуктов сейчас хватает. Главное чтобы денег на продукты хватало.



    Вывозить будут в Китай "составами, постоянно", цены взлетят для амурчан. Как в новости про магазинчик с медком, где для амурчан меда не было, а с задней двери продавали китайцам и вывеска на китайском была.

    Если даже сейчас хим. Досирак подорожал в Б., то что будет потом?



    Что будет потом.. Не знаю. У нас в стране и без моста стабильно цены растут. И скорее всего будут расти и дальше, не важно построят мост в Китай или нет. У китайцев растёт благосостояние, и у китайцев растёт спрос на наши продукты питания, они готовы покупать их у нас.. Нам надо же производить продуктов больше, и отправлять в Китай, для нас это выгодно, везти к ним готовый продукт. Китайцы много лет на нас зарабатывали деньги, теперь настаёт наша очередь заработать на китайцах. Если бы у меня были деньги, то я бы построил завод..и делал бы тушонку или что-то подобное, что пользуется спросом у китайцев. Китайский рынок огромный..и он совсем рядом

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ты,как и большинство простых амурчан ничего не заработаешь. Дяди в верхах и производители непосредственные обогатятся. Можешь у московских паханов местной кондитерки узнать. и спросить сколько на местной кондитерке простой рабочий получает, под предводительством из центра.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    vertex

    Новости читай, про магазин с медом. Спекулянты поганые, всю область продали, гастролеры.



    Мёд наш в Китае любят, и спрос на него растёт.. Торгашам после увеличения налогов, онлфйн касс и т.д. нужно как-то выживать, вот они и продают туда куда выгодней. За счёт Китая, они могут нарастить объёмы производства, и "выжить"..

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Армия хачей

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    59 минут назад

    vertex

    Ты,как и большинство простых амурчан ничего не заработаешь. Дяди в верхах и производители непосредственные обогатятся.



    Я заработаю. Конечно не так много как "дяди в верхах". Китайского рынка на всех хватит. Главное, найти то что у них спросом пользуется.. За что они готовы платить.

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    жекА-жекА

    vertex

    Новости читай, про магазин с медом. Спекулянты поганые, всю область продали, гастролеры.



    Мёд наш в Китае любят, и спрос на него растёт.. Торгашам после увеличения налогов, онлфйн касс и т.д. нужно как-то выживать, вот они и продают туда куда выгодней. За счёт Китая, они могут нарастить объёмы производства, и "выжить"..



    Еще больше поднимут налоги для таких жирнячков доить будут, местные лицедеи. Раз продаешь выхлоп с родных просторов, будь добр отдай князю половину.

  • К.А.В.

    К.А.В.
    48 минут назад

    Новые Васюки!Ура! )))

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    46 минут назад

    vertex

    Можешь у московских паханов местной кондитерки узнать. и спросить сколько на местной кондитерке простой рабочий получает, под предводительством из центра.



    Примерные зарплаты рабочих на Зеи, знаю, маленькие. Я там работать не собираюсь. Сама кондитерка зарабатывает, хорошо, на сколько знаю, москвичи купив её не прогадали. Привести её в порядок не могут, выглядит как заброшенная, наверное, на заработанные деньги себе дома где нибудь на рублёвках строят.. Такие они москвичи.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    42 минуты назад

    vertex

    жекА-жекА

    vertex

    Новости читай, про магазин с медом. Спекулянты поганые, всю область продали, гастролеры.



    Мёд наш в Китае любят, и спрос на него растёт.. Торгашам после увеличения налогов, онлфйн касс и т.д. нужно как-то выживать, вот они и продают туда куда выгодней. За счёт Китая, они могут нарастить объёмы производства, и "выжить"..



    Еще больше поднимут налоги для таких жирнячков доить будут, местные лицедеи. Раз продаешь выхлоп с родных просторов, будь добр отдай князю половину.



    Доить будут, это без вариантов. Козловцы уже показали, что кроме как доить население области они ни на что не способны. Нам остаётся лишь держаться, или уезжать..

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    39 минут назад

    жекА-жекА

    vertex

    Ты,как и большинство простых амурчан ничего не заработаешь. Дяди в верхах и производители непосредственные обогатятся.



    Я заработаю. Конечно не так много как "дяди в верхах". Китайского рынка на всех хватит. Главное, найти то что у них спросом пользуется.. За что они готовы платить.



    Русский специалист, в совершенстве владеющий китайским языком, полтора десятка лет работавший в Китае, переехал в Черногорию. Оттуда он организовал разведение трепангов в Мексике и поставку в Китай. Подумайте, почему он не реализовал свой проект в России, в Приморье?

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Евгений Гончаров

    жекА-жекА

    vertex

    Ты,как и большинство простых амурчан ничего не заработаешь. Дяди в верхах и производители непосредственные обогатятся.



    Я заработаю. Конечно не так много как "дяди в верхах". Китайского рынка на всех хватит. Главное, найти то что у них спросом пользуется.. За что они готовы платить.



    Русский специалист, в совершенстве владеющий китайским языком, полтора десятка лет работавший в Китае, переехал в Черногорию. Оттуда он организовал разведение трепангов в Мексике и поставку в Китай. Подумайте, почему он не реализовал свой проект в России, в Приморье?



    http://www.debri-dv.com/article/1271/mafiya_i_more старая статейка, может по этому.

  • виталя1979

    виталя1979
    23 минуты назад

    Часто езжу в аэропорт. Вижу как с Новосибирского рейса выходит просто целый рой всяких узбеков, киргизов и прочих похожих. Это так что-ли исправлять ори собираются демографическую ситуацию?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    22 минуты назад

    Евгений Гончаров

    жекА-жекА

    vertex

    Ты,как и большинство простых амурчан ничего не заработаешь. Дяди в верхах и производители непосредственные обогатятся.



    Я заработаю. Конечно не так много как "дяди в верхах". Китайского рынка на всех хватит. Главное, найти то что у них спросом пользуется.. За что они готовы платить.



    Русский специалист, в совершенстве владеющий китайским языком, полтора десятка лет работавший в Китае, переехал в Черногорию. Оттуда он организовал разведение трепангов в Мексике и поставку в Китай. Подумайте, почему он не реализовал свой проект в России, в Приморье?



    Честно не знаю. Предположу, что там не меняют "правила игры" каждый год, не увеличивают постоянно налоги, не добавляют новые налоги, и не пытаются всеми силами уничтожить малый бизнес как это делают у нас в России.. Не совсем понятно зачем у нас это делают.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    20 минут назад

    виталя1979

    Часто езжу в аэропорт. Вижу как с Новосибирского рейса выходит просто целый рой всяких узбеков, киргизов и прочих похожих. Это так что-ли исправлять ори собираются демографическую ситуацию?



    Импортозамещение (с)

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