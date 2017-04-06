За 8 лет в Амурскую область приедет более 116 тысяч человек

Фото: amurobl.ru

В 2016 году в Амурскую область переселилось 497 соотечественников, проживавших за рубежом. Переселяются в основном из стран ближнего зарубежья, около 50 % от общего числа переселились с Украины. Реализация плана демографического развития области позволит увеличить численность населения Приамурья с 803,8 тысячи до 805 тысяч человек.

Об этом на III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Специфика Амурской области во многом определена ее географическим приграничным положением, разнообразием природных ресурсов и аграрно-климатическими условиями. Через Амурскую область проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Над территорией области проходит международная трасса "Полярный-4", соединяющая кратчайшим путем через Северный полюс Северную Америку со странами АТР. Соответственно, сложилась структура экономики региона, где лидирующие позиции занимают транспорт, добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, что, в свою очередь, оказывает влияние и на демографические процессы», – пояснил глава региона.

Главный фактор снижения численности населения в Амурской области с 1990-х годов – трудовая миграция. За счет миграции область ежегодно теряла в среднем около четырех тысяч человек.

Как отметил Александр Козлов, имеется ряд факторов, негативно влияющих на формирование положительного имиджа проживания на территории области. Среди них сложные климатические условия и уровень жизни населения.

Миграционный прирост, по мнению главы региона, в сложившейся ситуации может обеспечить, прежде всего, привлечение специалистов на создаваемые в настоящее время эффективные производства с высоким уровнем заработной платы и обеспеченные необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

«Строительство и функционирование космодрома Восточный сопровождается созданием современного города Циолковский. Для размещения персонала Амурского газоперерабатывающего завода намечено строительство современного микрорайона на 5 тысяч жителей в Свободный. Создание Амурского НПЗ инвесторы начали с формирования необходимой жилой инфраструктуры для строительства и эксплуатации завода», – пояснил глава региона.

Также Александр Козлов отметил необходимость повышения транспортной доступности территорий. В этом направлении в регионе ведется строительство международного автомобильного моста через Амур, осуществляется работа по реализации проектов канатной дороги через Амур, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, автомобильного моста через Зею в Благовещенск, аэропортового комплекса Игнатьево, в перспективе будет построен современный аэропортовый комплекс для космодрома Восточный.

На повышение миграционной привлекательности оказывает положительное воздействие и реализация закона о дальневосточном гектаре. Так, на территорию области уже оформлено свыше двух тысяч договоров безвозмездного пользования общей площадью 2 700,25 гектара. Наиболее высоким спросом пользуются Марковский, Новопетровский сельсовет Благовещенского района, Ивановский сельсовет Ивановского района Амурской области.

В области успешно реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2016 году в область переселилось 497 соотечественников. Переселяются в основном из стран ближнего зарубежья. Так, около 50 % от общего числа соотечественников переселились из Украины. Наиболее привлекательными для переселения являются Благовещенск, Тында, Шимановск и Белогорск.

В настоящее время в целях совершенствования социальных условий жизнедеятельности Амурская область совместно с Минвостокразвития завершает формирование комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года, ведется подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах РФ.

Его реализация позволит обеспечить прирост населения к 2025 году до 805 тысяч человек (2016 – 803,8 тысячи). При этом ожидается прибытие на территорию области с 2017 по 2025 год 116,7 тысячи человек. Миграционный прирост за 9 лет на 7,8 тысячи человек определяется реализацией в области крупных проектов с соответствующей инфраструктурой требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов (нефтегазохимия, космическая деятельность), сообщает пресс-служба областного правительства.

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#жизнь #областная власть

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Василий Кленин