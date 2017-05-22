До 2 июня маленькой благовещенке Арине Худайбердиевой нужно собрать 30 тысяч рублей

В начале июня у трехлетней благовещенки Арины Худайбердиевой начнется лечение в московском центре кондуктивной педагогики. Девочка страдает врожденным пороком развития головного мозга. В полтора года она перенесла операцию. Трехнедельный курс реабилитации стоит 200 тысяч рублей.

Большую часть нужной суммы уже удалось собрать. Необходимы еще 30 тысяч рублей. 2 июня семья вылетает в Москву.

Арина родилась с врожденным пороком развития головного мозга. Ребенок страдал от приступов эпилепсии – до двухсот раз в день. Когда Арине было полтора года, ее прооперировали. Нейрохирурги «отключили» правое полушарие мозга ребенка от центральной нервной системы.

«Так как одно полушарие отсечено, есть гемипарез, то есть ручка левая у нас вообще не работает. Постоянно нужно её разрабатывать, постоянно делать массажи, постоянно давать нагрузку, чтобы она не атрофировалась», – рассказала мама Арины Анна Кугит.

После операции Арина смогла произнести первые слова, впервые сесть, перевернуться. Дальнейшее её развитие теперь полностью зависит от качественной реабилитации. Определенных успехов девочка уже добилась. Она учится ходить и говорить. Однако обеспечить ей полноценный курс восстановления в Благовещенске трудно, говорит мама. На массаж, приемы у логопеда, ЛФК и другие процедуры приходится ездить в разные места.

«Вообще, после операции только реабилитация показана. То есть здесь врачи то, что могли, сделали. Ребенку сейчас нужна реабилитация, причем реабилитация интенсивная. В нашем городе нет таких центров, в которых в совокупности занимаются. У нас есть специалисты, но они все порознь, ребенка приходится возить в разные точки города», – сказала Анна.

В Москве в центре кондуктивной педагогики «Я могу» семья надеется получить качественное лечение. С девочкой там будут работать специалисты-кондуктологи, в том числе из Венгрии. Они помогут восстановить работу центральной нервной системы ребенка – движение, речь. Занятия будут проходить в группах.

Трехнедельный курс реабилитации стоит 200 тысяч рублей. Основную сумму – 170 тысяч – семья собрала. И теперь надеются на помощь неравнодушных амурчан. Найти деньги нужно до пятницы, 2 июня, в этот день семья должна вылететь в Москву.

Реквизиты для перечисления средств:

Счет получателя 40817810203000385066

89246742061 — к этом номеру привязана карта.

Банк получателя отделение № 8636 Сбербанка России г. Благовещенск

ИНН получателя 7707083893

Корр/счет 30101810600000000608

Код подразделения банка 7086360114

Номер карты Сбербанк 4276 8030 2902 0720

Деньги также можно перевести на абонентский счет телефона: 8 924 674 20 61.

Получатель Кугит Анна Владимировна.

Просмотров всего: 748

#дети #здоровье

распечатать

Екатерина PL