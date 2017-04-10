Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:53 0

Страховщики назвали самые угоняемые авто в РФ в 2017 году

Страховщики назвали самые угоняемые авто в РФ в 2017 году
Фото: Вечерние Челны

Автомобиль марки Hyundai возглавил рейтинг наиболее часто угоняемых машин в I квартале 2017 года в России. Таковы данные опроса, проведённого РИА Новости среди нескольких отечественных страховых компаний.

Согласно опросу, наибольшим спросом угонщиков пользуется модель Hyundai Solaris. «В случае с Hyundai Solaris, высокий риск угона автомобиля можно объяснить тем, что такие автомобили чаще всего идут на автозапчасти», – пояснили информагентству в «Ренессанс страхование».

В список самых популярных у российских угонщиков авто за указанный период вошли также Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5.

По словам замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрея Ковалёва, автомобили премиум-класса чаще угоняются «под заказ», а легковые машины массового сегмента «уходят на разборки». В числе наиболее проблемных регионов в плане количества угонов для страховщиков были и остаются Москва и Санкт-Петербург.

По данным страховой компании «МАКС», в Москве и Московской области доля угонов составляет 25 % от всех угонов по стране, на Санкт-Петербург и Ленобласть и вовсе приходится 51 % всех угонов. На все остальные регионы приходится лишь 24 % угонов.

Просмотров всего: 202

#криминал #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Переносы и задержки рейсов в «ВИМ-Авиа» объясняют поздним возвратом самолетов с технического осмотра
Общество

В Благовещенске 1 июня детей бесплатно покатают на парусных яхтах
Телемарафон Крылья 1

Благовещенские автоклубы пожертвовали деньги для больных детей
Происшествия

Свободненскому региону ЗабЖД действия злоумышленников нанесли ущерб более миллиона рублей