Страховщики назвали самые угоняемые авто в РФ в 2017 году

Фото: Вечерние Челны

Автомобиль марки Hyundai возглавил рейтинг наиболее часто угоняемых машин в I квартале 2017 года в России. Таковы данные опроса, проведённого РИА Новости среди нескольких отечественных страховых компаний.

Согласно опросу, наибольшим спросом угонщиков пользуется модель Hyundai Solaris. «В случае с Hyundai Solaris, высокий риск угона автомобиля можно объяснить тем, что такие автомобили чаще всего идут на автозапчасти», – пояснили информагентству в «Ренессанс страхование».

В список самых популярных у российских угонщиков авто за указанный период вошли также Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5.

По словам замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрея Ковалёва, автомобили премиум-класса чаще угоняются «под заказ», а легковые машины массового сегмента «уходят на разборки». В числе наиболее проблемных регионов в плане количества угонов для страховщиков были и остаются Москва и Санкт-Петербург.

По данным страховой компании «МАКС», в Москве и Московской области доля угонов составляет 25 % от всех угонов по стране, на Санкт-Петербург и Ленобласть и вовсе приходится 51 % всех угонов. На все остальные регионы приходится лишь 24 % угонов.

Просмотров всего: 202

#криминал #транспорт

распечатать

Алексей Воскобойников