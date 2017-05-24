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Благовещенские автоклубы пожертвовали деньги для больных детей

Благовещенские автоклубы пожертвовали деньги для больных детей

Благовещенские автоклубы присоединились к благотворительному телемарафону «Крылья». Больше 15 автомобильных сообществ пожертвовали деньги на лечение и реабилитацию амурских детей. Собранные деньги руководители клубов опустили в ящик телемарафона. Этот и другие ящики, которые установили несколько организаций города, 2 июня вскроют представители Российского детского фонда. Все это зафиксируют видеокамеры «Альфа-канала».

«Несмотря на то, что люди у нас в основном небогатые, но мы решили взять массовостью и по копеечке собрать. Я думаю, наша помощь сыграет какую-то роль для детишек», – сказал руководитель автоклуба TourerV Никита Макарьев.

«У всех есть свои дети, и не все защищены от того, чтобы твой ребенок не родился со страшным диагнозом. Но при этом у каждого есть шанс, что этот ребенок будет возвращен к нормальной и полноценной жизни. Надо помогать, и это самое маленькое, что мы можем сделать», – добавила руководитель автоклуба Celica club Анастасия Тренева.

«Откликнулись наши соклубники сразу и в первые часы начали переводить средства. Большинство поучаствовало. И даже подталкивали друг друга. Стараемся всегда помогать деткам, потому что они беззащитные жители. Нас много, и мы можем помочь одному ребенку, второму. А родителей всего двое, им очень тяжело», – поделилась руководитель автоклуба Drive2 Юлия Широбокова.

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#дети #жизнь #транспорт #Телемарафон Крылья

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Комментарии
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  • одержимый

    одержимый
    4 часа назад

    А что доблестный гибрид клуб не пожертвовал . Зажирались однако ))))))

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