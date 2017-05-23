На месте военного городка в Свободном построят микрорайон для работников ГПЗ

Для размещения персонала Амурского газоперерабатывающего завода намечено строительство современного микрорайона на 5 000 жителей в Свободном. В жилую зону войдут также старые дома, сохранившиеся на месте военного городка. Проект уже прошел Госэкспертизу, сообщает администрация города Свободного.

Инженерная планировка территории строительства начнется во втором полугодии 2017 года. При этом строительная и грузовая техника будет заезжать на площадку только со стороны объездной автодороги. Инфраструктуру микрорайона построят к концу 2019 года. Строительство жилых домов планируется завершить к 2022 году.

Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ. По информации пресс-службы центра управления, общая площадь нового микрорайона составит 92,5 гектара. В комплекс войдут 42 пятиэтажных дома, 36 таунхаусов, детский сад, школа, поликлиника, центр культуры и досуга, универсальный спортивно-тренировочный комплекс, магазины. Проект предполагает автономную инженерную инфраструктуру со своими сетями, очистными сооружениями и котельной.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубических метров газа в год. В состав Амурского ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубических метров в год.

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Анастасия Болотина