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На месте военного городка в Свободном построят микрорайон для работников ГПЗ

На месте военного городка в Свободном построят микрорайон для работников ГПЗ

Для размещения персонала Амурского газоперерабатывающего завода намечено строительство современного микрорайона на 5 000 жителей в Свободном. В жилую зону войдут также старые дома, сохранившиеся на месте военного городка. Проект уже прошел Госэкспертизу, сообщает администрация города Свободного.

Инженерная планировка территории строительства начнется во втором полугодии 2017 года. При этом строительная и грузовая техника будет заезжать на площадку только со стороны объездной автодороги. Инфраструктуру микрорайона построят к концу 2019 года. Строительство жилых домов планируется завершить к 2022 году.

Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ. По информации пресс-службы центра управления, общая площадь нового микрорайона составит 92,5 гектара. В комплекс войдут 42 пятиэтажных дома, 36 таунхаусов, детский сад, школа, поликлиника, центр культуры и досуга, универсальный спортивно-тренировочный комплекс, магазины. Проект предполагает автономную инженерную инфраструктуру со своими сетями, очистными сооружениями и котельной.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубических метров газа в год. В состав Амурского ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубических метров в год.

Просмотров всего: 698

#производство #Свободный #строительство #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    Красота. Переезжаем в Свободный)))

  • архивная

    архивная
    6 часов назад

    я нет ,даже дали бы мне деньги,на постоянное место жительства, ни за что,мне здоровье дороже,разного рода сказок....

  • Подполковник

    Подполковник
    6 часов назад

    А гопоту свободненскую туда будут пускать? Что бы жизнь медом не казалась)

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    вот это точно, зданий то настроят, а вот с менталитетом определенной прослойки населения, которая воспитывалась тогда, когда газ еще даже не собирался поворачивать на восток, нужно будет еще долго работать. дай Бог лет через 10 город будет похож на город.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Так для этого и поставлен хозяин из 90 - х, чтобы порядок был.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Поставят забор и охрану, а гопота будет работников газмяса отлавливать за пределами городка-сказки

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Baska

    Поставят забор и охрану, а гопота будет работников газмяса отлавливать за пределами городка-сказки



    Все верно, как в с.Благодатное Хабаровского края.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    3 часа назад

    vertex

    Так для этого и поставлен хозяин из 90 - х, чтобы порядок был.



    СмИшно



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