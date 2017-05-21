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сегодня, 15:35 2

В городском парке Свободного появятся скейтодром, карета и селфи-пойнт

В городском парке Свободного появятся скейтодром, карета и селфи-пойнт
Фото: www.alekseevsk.ru

Город Свободный из областного бюджета получил 10 миллионов рублей на обустройство городского парка. В городской администрации под руководством исполняющего обязанности главы Юрия Романова решался вопрос, что именно и в каком месте нужно установить в парке. Скоро в городе появятся скейтодром, кованая карета для фотографирования и селфи-пойнт «Я люблю Свободный».

На совещании специалисты администрации пришли с эскизами тех объектов, которые уже запланировали для городского парка. Так, например, в специальной зоне для молодоженов изначально было задумано установить кованую беседку и мостик влюбленных. Юрий Павлович поставил под сомнение необходимость в городе во второй беседки: похожая конструкция уже есть в сквере у краеведческого музея. Было решено не повторяться. А в качестве альтернативы предложили вариант изготовления кованой кареты, где молодожены могли бы сделать красивые памятные фото.

Также в центре парка запланировано поставить селфи-пойнт «Я люблю Свободный». А рядом с уже установленной горкой в начале парка появится детский городок с песочницей и различными малыми архитектурными формами.

В спортивной зоне, рядом с баскетбольной площадкой появится площадка для кроссфита и воркаута, а также скейтодром. Возможно, в парке построят небольшую сцену с посадочными местами, где можно проводить различные городские мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#Свободный

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Карету украдут на металл, остальное сожгут

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    3 часа назад

    СмИшно

    А кто посчитает сколько предыдущим мэром бабла вбухано в это "бездонное корыто"?

    Песня хороша, начинай с начала.

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