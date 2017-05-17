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Свободненскому региону ЗабЖД действия злоумышленников нанесли ущерб более миллиона рублей

Свободненскому региону ЗабЖД действия злоумышленников нанесли ущерб более миллиона рублей
Фото: tusoffka.net

С января по апрель 2017 года ущерб от незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта в Свободненском регионе ЗабЖД составил 1,1 миллиона рублей. Под незаконным вмешательством имеются в виду хищения, создание препятствий движению поездов, ложные сообщения об угрозе теракта и так далее.

Так, на полигоне Свободненского региона совместно с органами внутренних дел на транспорте предотвращено 28 случаев хищения имущества РЖД на сумму 500 тысяч рублей.

Всего за 4 месяца зафиксировано 79 случаев незаконного вмешательства в работу Свободненского региона Забайкальской железной дороги. В частности, зарегистрировано 39 случаев хищения, 12 случаев обнаружения подозрительных и бесхозных предметов, 10 случаев разоборудования пути, 9 случаев наложения на путь посторонних предметов, 8 случаев создания препятствия движению поездов, одно ложное сообщение об угрозе совершения теракта.

За различные противоправные действия были задержаны 50 человек. По фактам правонарушений возбуждено 18 уголовных дел, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#закон #происшествия #транспорт

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