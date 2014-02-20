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В Благовещенске прошли одиночные пикеты против действий детского омбудсмена

В Благовещенске прошли одиночные пикеты против действий детского омбудсмена

Во вторник, 30 мая, в Благовещенске состоялись два одиночных пикета. Люди протестовали против действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Как сообщало Амур.инфо, активисты считают, что «проювенальная» позиция Кузнецовой может привести к разрушительным последствиям для российских семей.

Первый пикет прошел напротив центрального входа в ЦУМ. В руках активист Родительского всероссийского сопротивления держал плакат с надписью: «Требуем обсуждения новой стратегии в интересах детей 2018-2028», сообщает пресс-служба РВС.

Второй пикет состоялся у центрального входа в здание правительства Амурской области. На плакате было обращение к президенту России Владимиру Путину: «Владимир Владимирович, не подписывайте "Стратегию в интересах детей" без обсуждения ее с общественностью».

«Я мама четырех детей. Меня лично эта тема очень волнует. Эти очередные попытки перенять совершенно не приемлемый европейский опыт по воспитанию детей, а точнее, их растлению. А также опыт прямого вмешательство в семьи. Предыдущая стратегия была напичкана ювенальными постулатами. А эта заявляется ее продолжением, и уже на 10 лет.

И еще я очень разочарована переменчивой позицией Анны Кузнецовой по правам детей. Православный человек вроде она. Очень надеялись на ее четкую антиювенальную деятельность. Но она повернула в прямо противоположную ювенальную сторону. Очень жаль. А стратегию эту нужно подробно и публично разбирать. Сейчас же она втайне фактически принимается. Это бардак, конечно», – говорит одна из участниц пикетов Светлана Любаковская.

«Я против ювенальной юстиции. Я считаю, что ребенок должен воспитываться в родной семье, и никто не имеет права незаконно или насильственно забирать ребенка от его родных родителей, а в стране это уже сплошь и рядом. Что уж говорить, если и у нас в области это уже тоже есть. У всех на слуху случай в Бурее», – отметила другая участница пикетов Наталья Еремина.

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#дети #митинги

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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    6 часов назад

    Полицию бросили на борьбу с инакомыслящими?

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