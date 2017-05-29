Появилось видео погони за разбившимся в Тындинском районе мотоциклистом

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео из Тындинского района, на котором запечатлена полицейская погоня за мотоциклистом. Ролик, по всей видимости, был записан видеорегистратором, установленным в машине стражей порядка.

На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости уходит от погони. За ним по пятам следует полицейский автомобиль. На одном из поворотов водитель двухколесника не справляется с управлением и падает, вылетая за пределы трассы.

Как сообщало Амур.инфо, мотоциклист погиб 28 мая на 169 километре автодороги «Лена». После этого силовые ведомства начали собственные проверки.

В Тынде после гибели мужчины прошли акции протеста. Так, горожане жгли автомобильные покрышки на центральной площади, а по улицам проехали около 90 автомобилей с включенными сигналами.

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Александр Авдеев