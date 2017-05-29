Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость
сегодня, 14:29 3

Появилось видео погони за разбившимся в Тындинском районе мотоциклистом

Появилось видео погони за разбившимся в Тындинском районе мотоциклистом

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео из Тындинского района, на котором запечатлена полицейская погоня за мотоциклистом. Ролик, по всей видимости, был записан видеорегистратором, установленным в машине стражей порядка.

На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости уходит от погони. За ним по пятам следует полицейский автомобиль. На одном из поворотов водитель двухколесника не справляется с управлением и падает, вылетая за пределы трассы.

Как сообщало Амур.инфо, мотоциклист погиб 28 мая на 169 километре автодороги «Лена». После этого силовые ведомства начали собственные проверки.

В Тынде после гибели мужчины прошли акции протеста. Так, горожане жгли автомобильные покрышки на центральной площади, а по улицам проехали около 90 автомобилей с включенными сигналами.

Просмотров всего: 629

#ДТП #происшествия #транспорт #Тында

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    27 минут назад

    Мотоциклист кретин

  • Генрих VI

    Генрих VI
    21 минута назад

    Согласен.

  • ВВS

    ВВS
    4 минуты назад

    О, уже прогресс!!! Ещё три года тому назад полицейские машины в Тынде не были оснащены видеорегистраторами.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Англии тигр убил смотрительницу зоопарка
Общество

Дальспецстрой: забастовки на Восточном нет, а деньги выплатят
В России и мире

Избитому мексиканцами гражданину России предъявлено обвинение в убийстве
Происшествия

Ночной клуб Благовещенска, прославившийся конкурсами на раздевание, оштрафовали