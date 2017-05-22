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В Англии тигр убил смотрительницу зоопарка

В Англии тигр убил смотрительницу зоопарка

Смотрительница зоопарка в графстве Кембриджшир в Англии стала жертвой нападения тигра, вошедшего в вольер вместе с женщиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию BBC.

Трагедия произошла в зоопарке Hamerton Zoo Park. Несмотря на то, что хищник не покидал пределов вольера, администрация приняла решение эвакуировать всех посетителей парка.

«Тигр вошёл в вольер вместе со смотрителем. К сожалению, сотрудница зоопарка погибла на месте», – рассказали в местной полиции, подчеркнув, что инцидент «не кажется подозрительным».

В зоопарке произошедшее классифицировали как несчастный случай. «Ни разу в ходе инцидента животные не покидали своих вольеров, и ни разу общественной безопасности что-либо угрожало», – сказано в заявлении.

Представители зоопарка пообещали провести подробное расследование ЧП. Парк будет закрыт в течение всего следующего дня.

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#животные #происшествия

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