Дальспецстрой: забастовки на Восточном нет, а деньги выплатят

Бывшее предприятие «Дальспецстрой» (ныне Главное военно-строительное управление № 6) в ближайшие дни погасит 80 % долгов по зарплате. Речь идёт и о долге перед строителями космодрома Восточный. Об этом Амур.инфо сообщили в пресс-службе предприятия.

«Благодаря предпринятым руководством предприятия мерам и активной претензионно-исковой работе на расчетный счет поступили взысканные с подрядной организации около 400 миллионов рублей. Они позволят погасить задолженность по заработной плате, в том числе перед строителями космодрома Восточный на 80 %», – прокомментировали в пресс-службе управления.

На предприятии назвали ложными опубликованные ранее сообщения о забастовке на космодроме: «Дополнительно сообщаем, что ни забастовок, на приостановки работы на предприятии нет. Сейчас ведется техническая работа по перечислению зарплаты работникам. В течение 2-3 дней все сотрудники предприятия получат заработную плату на банковские карты. Данный вопрос находится на особом контроле руководства Дальспецстроя (ныне ФГУП «ГВСУ № 6») и Минобороны России».

Дальспецстрой до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.

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Анастасия Болотина