Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:11 0

Дальспецстрой: забастовки на Восточном нет, а деньги выплатят

Дальспецстрой: забастовки на Восточном нет, а деньги выплатят

Бывшее предприятие «Дальспецстрой» (ныне Главное военно-строительное управление № 6) в ближайшие дни погасит 80 % долгов по зарплате. Речь идёт и о долге перед строителями космодрома Восточный. Об этом Амур.инфо сообщили в пресс-службе предприятия.

«Благодаря предпринятым руководством предприятия мерам и активной претензионно-исковой работе на расчетный счет поступили взысканные с подрядной организации около 400 миллионов рублей. Они позволят погасить задолженность по заработной плате, в том числе перед строителями космодрома Восточный на 80 %», – прокомментировали в пресс-службе управления.

На предприятии назвали ложными опубликованные ранее сообщения о забастовке на космодроме: «Дополнительно сообщаем, что ни забастовок, на приостановки работы на предприятии нет. Сейчас ведется техническая работа по перечислению зарплаты работникам. В течение 2-3 дней все сотрудники предприятия получат заработную плату на банковские карты. Данный вопрос находится на особом контроле руководства Дальспецстроя (ныне ФГУП «ГВСУ № 6») и Минобороны России».

Дальспецстрой до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.

Просмотров всего: 152

#космодром #происшествия #российская власть #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Появилось видео погони за разбившимся в Тындинском районе мотоциклистом

В России и мире

В Англии тигр убил смотрительницу зоопарка
В России и мире

Избитому мексиканцами гражданину России предъявлено обвинение в убийстве
Происшествия

Ночной клуб Благовещенска, прославившийся конкурсами на раздевание, оштрафовали