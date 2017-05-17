Избитому мексиканцами гражданину России предъявлено обвинение в убийстве

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Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила обвинение в убийстве избитому в Канкуне гражданину РФ Алексею Макееву. 29 мая его выписали из больницы и доставили в прокуратуру, рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Дмитрий Болбот.

«Ему зачитали его права и выдвинули обвинение в предумышленном убийстве гражданина Мексики», – уточнил дипломат, добавив, что Макеев будет находиться в центре социальной адаптации до тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения. Произойдёт это в течение двух суток, пока же продолжается расследование. Приговор россиянину огласят не ранее, чем через три месяца. Болбот подчеркнул, что обвиняемый «отказывается от любого участия посольства в этом деле» и возвращаться на родину не намерен.

Алексей Макеев регулярно оскорблял граждан Мексики (в том числе, женщин и детей), записывая происходящее на видео, а затем выкладывал ролики в Сеть. Разгневанные местные жители 19 мая окружили его дом и потребовали объяснений. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме.

Власти мексиканского штата Кинтана-Роо временно отстранили от исполнения обязанностей сотрудников полиции Канкуна, допустивших драку россиянина с местными жителями.

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Алексей Воскобойников