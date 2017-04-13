Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:46 0

В Благовещенске простились с Владимиром Деревянко

В Благовещенске простились с Владимиром Деревянко

Во вторник, 30 мая, в Благовещенске с 10:30 до 12:30 прошло прощание с почетным гражданином города, заслуженным строителем Амурской области Владимиром Деревянко. Знакомые, друзья, близкие пришли в Благовещенский кафедральный собор, чтобы проводить Владимира Михайловича в последний путь. На церемонии присутствовала и мэр областного центра Валентина Калита.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Деревянко ушел из жизни в субботу, 27 мая. Ему было 79 лет.

Под руководством Владимира Михайловича в областной столице построены практически все самые крупные здания и сооружения города: кинотеатр «Россия» (ныне киноцентр «Благовещенск»), стадион «Амур», завод «Амурэлектроприбор», кондитерская фабрика «Зея», гостиницы «Юбилейная», «Дружба», «Зея», первые четырнадцатиэтажные жилые дома в районе улиц Ленина – Шимановского, все больницы города, здание медицинской академии, фонтан на площади имени Ленина, Центр занятости населения, «Амурпромстройбанк», православный собор.

Владимир Деревянко награжден медалью «За доблестный труд». Звание почетного гражданина Владимиру Михайловичу было присвоено решением городской Думы 9 июля 1998 года.

Просмотров всего: 684

#жизнь #память

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 22

Благовещенск присоединится к всероссийской акции против детского омбудсмена
Общество

Пауло Коэльо проехал мимо: история Приамурья
Общество 18

От чего умирают жители Приамурья (инфографика)
В России и мире

Экс-премьер Греции Константинос Мицотакис умер на 99-м году жизни