В Благовещенске простились с Владимиром Деревянко

Во вторник, 30 мая, в Благовещенске с 10:30 до 12:30 прошло прощание с почетным гражданином города, заслуженным строителем Амурской области Владимиром Деревянко. Знакомые, друзья, близкие пришли в Благовещенский кафедральный собор, чтобы проводить Владимира Михайловича в последний путь. На церемонии присутствовала и мэр областного центра Валентина Калита.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Деревянко ушел из жизни в субботу, 27 мая. Ему было 79 лет.

Под руководством Владимира Михайловича в областной столице построены практически все самые крупные здания и сооружения города: кинотеатр «Россия» (ныне киноцентр «Благовещенск»), стадион «Амур», завод «Амурэлектроприбор», кондитерская фабрика «Зея», гостиницы «Юбилейная», «Дружба», «Зея», первые четырнадцатиэтажные жилые дома в районе улиц Ленина – Шимановского, все больницы города, здание медицинской академии, фонтан на площади имени Ленина, Центр занятости населения, «Амурпромстройбанк», православный собор.

Владимир Деревянко награжден медалью «За доблестный труд». Звание почетного гражданина Владимиру Михайловичу было присвоено решением городской Думы 9 июля 1998 года.

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Екатерина PL