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Дожди и заморозки: прогноз погоды в Амурской области на 31 мая

Дожди и заморозки: прогноз погоды в Амурской области на 31 мая
Фото: instagram

В среду, 31 мая, в Амурской области ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя. Местами по северу в ночное время дождь будет с мокрым снегом. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем местами порывы ветра достигнут 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит от нуля до плюс 5 градусов тепла, местами при прояснении – до минус 5. По югу термометры покажут 2…7 градусов выше нуля, местами при прояснении – около 0. В центральных и южных районах местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Днем столбики термометров остановятся на отметках 12…17 градусов выше нуля, местами по северу в осадках – плюс 6…11 градусов.

В Благовещенске 30 мая установится переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем временами пройдет дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 3…5 градусов выше нуля, днем – плюс 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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