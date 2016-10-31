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Ночной клуб Благовещенска, прославившийся конкурсами на раздевание, оштрафовали

Ночной клуб Благовещенска, прославившийся конкурсами на раздевание, оштрафовали

Владельцев ночного клуба Благовещенска, где проходили конкурсы на раздевание, оштрафовали. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, это произошло из-за нахождения в заведении несовершеннолетней девушки.

По законодательству, нахождение несовершеннолетних в ночное время в клубах без сопровождения родителей не допускается. За этим должны следить владельцы заведений. В этом случае закон был нарушен – девушка находилась в клубе.

Мировой судья оштрафовал клуб в общей сложности на 13 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, в одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Организаторы не пожалели денег для пожелавших раздеться девушек. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Позже стало известно, что она несовершеннолетняя.

Инцидентом занялись следователи. После этого ночной клуб объявил о закрытии.

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#закон #происшествия

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