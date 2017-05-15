Собянин: все семьи погибших от урагана в Москве получат компенсацию в 1 миллион рублей

Фото: kramola.info

11 человек погибли и около 140 пострадали вследствие мощного урагана, обрушившегося на Москву в понедельник, 29 мая. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким жертв стихии и пообещал оказать помощь. По его словам, семьи погибших от урагана получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, передаёт РИА Новости.

При этом Собянин подчеркнул, что «никакими деньгами не компенсируешь людские потери». Градоначальник отметил, что эта трагедия является для Москвы беспрецедентной. «Трагедия беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое», – подчеркнул он.

Собянин пообщался с пострадавшими и пожелал им скорейшего выздоровления.

Как сообщил директор НИИ им. Склифосовского по лечебной работе Сергей Столяров, в учреждение были доставлены 14 человек, из которых девять уже отпущены домой после получения необходимой медицинской помощи. Он также заметил, что у пострадавших в основном выявлены ушибленные раны и ушибы тела.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник, 29 мая, во второй половине дня. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

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Алексей Воскобойников