Дело Александра Эндерса передают в Верховный суд

Уголовное дело в отношении Александра Эндерса, обвинявшегося в убийстве 10-летней девочки Веры Захаровой, скоро передадут для рассмотрения из Амурского областного суда в Верховный суд РФ. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в прокуратуре Амурской области.

Со слов начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Виталия Чирей, это, скорее всего, произойдет в первой декаде июня. Перед этим все участники уголовного судопроизводства ознакомятся с содержанием доводов основного и дополнительного апелляционных представлений, внесенных гособвинителем.

Дело будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ.

В уголовной коллегии Амурского областного суда более точные сроки передачи дела назвать затруднились.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве белогорской школьницы Веры Захаровой. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи в зале суда. 13 апреля в Амурском областном суде Эндерсу был оглашен оправдательный приговор.

Просмотров всего: 2638

#закон #суды

распечатать

Александр Авдеев