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сегодня, 11:55 5

Дело Александра Эндерса передают в Верховный суд

Дело Александра Эндерса передают в Верховный суд

Уголовное дело в отношении Александра Эндерса, обвинявшегося в убийстве 10-летней девочки Веры Захаровой, скоро передадут для рассмотрения из Амурского областного суда в Верховный суд РФ. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в прокуратуре Амурской области.

Со слов начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Виталия Чирей, это, скорее всего, произойдет в первой декаде июня. Перед этим все участники уголовного судопроизводства ознакомятся с содержанием доводов основного и дополнительного апелляционных представлений, внесенных гособвинителем.

Дело будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ.

В уголовной коллегии Амурского областного суда более точные сроки передачи дела назвать затруднились.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве белогорской школьницы Веры Захаровой. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи в зале суда. 13 апреля в Амурском областном суде Эндерсу был оглашен оправдательный приговор.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Ежык

    Ежык
    3 часа назад

    Что то не отпускает его судьба-злодейка...

  • Ахатина

    Ахатина
    2 часа назад

    нет ему Веры

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Просто так не отпустят. Этож придется другого обвиняемого искать.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    И все это время "невиновный" будет ходить рядом с детьми по улицам?

  • borer

    borer
    1 час назад

    Павел ФлудерскийИ все это время "невиновный" будет ходить рядом с детьми по улицам?


    Ты же ходишь.

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