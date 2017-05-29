В преддверии лета часть Приамурья завалило снегом (видео)

В понедельник, 29 мая, в некоторых районах Приамурья выпал обильный снег. Так, снегом засыпало автомобильную дорогу Тыгда – Зея. Видео появилось в социальных сетях.

Видео: instagram.com/dps_bl.kontrol.

В Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» сообщили, что 29 мая в том районе температуры воздуха были низкими, в Тыгде и Зее столбики термометров показывали минимум +1 градус. Из осадков фиксировались ливневые дожди. Дорога Тыгда – Зея проходит по территориям Магадачинского и Зейского районов.

Кроме того, 29 мая мокрый снег наблюдался в поселке Береговом Зейского района.

30 мая ливневые дожди фиксировались в Тындинском и Зейском районах. Температура воздуха здесь составила около +5 градусов.

Погоду в Приамурье сейчас определят северный циклон. Под его влиянием область будет находиться в ближайшие двое суток. Как сообщало Амур.инфо, в части районов возможны заморозки.

С четверга, 1 июня, температурный фон начнет повышаться. К выходным, 3 и 4 июня, температуры как дневные, так и ночные, будут расти. В регион придет летнее тепло.

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Александр Авдеев