Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:05 1

В преддверии лета часть Приамурья завалило снегом (видео)

В преддверии лета часть Приамурья завалило снегом (видео)

В понедельник, 29 мая, в некоторых районах Приамурья выпал обильный снег. Так, снегом засыпало автомобильную дорогу Тыгда – Зея. Видео появилось в социальных сетях.

Видео: instagram.com/dps_bl.kontrol.

В Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» сообщили, что 29 мая в том районе температуры воздуха были низкими, в Тыгде и Зее столбики термометров показывали минимум +1 градус. Из осадков фиксировались ливневые дожди. Дорога Тыгда – Зея проходит по территориям Магадачинского и Зейского районов.

Кроме того, 29 мая мокрый снег наблюдался в поселке Береговом Зейского района.

30 мая ливневые дожди фиксировались в Тындинском и Зейском районах. Температура воздуха здесь составила около +5 градусов.

Погоду в Приамурье сейчас определят северный циклон. Под его влиянием область будет находиться в ближайшие двое суток. Как сообщало Амур.инфо, в части районов возможны заморозки.

С четверга, 1 июня, температурный фон начнет повышаться. К выходным, 3 и 4 июня, температуры как дневные, так и ночные, будут расти. В регион придет летнее тепло.

Просмотров всего: 2267

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сыроежка

    Сыроежка
    52 минуты назад

    У Деда Мороза тоже план есть по "освоению средств")) Осталось, видимо, много, вот и расходует быстренько, чтобы не "урезали финансирование" на следующий год

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Дожди и заморозки: прогноз погоды в Амурской области на 31 мая
В России и мире

Собянин: все семьи погибших от урагана в Москве получат компенсацию в 1 миллион рублей
Общество

Кратковременные дожди, гроза: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая
Общество 1

В первый день лета на юге Приамурья ожидаются заморозки