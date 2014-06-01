Иван Тимошенко при поддержке телемарафона «Крылья» снова стал ходить, учиться и трудиться

Три года назад телемарафон «Крылья» собрал 60 тысяч рублей на лечение Ивана Тимошенко из села Крестовоздвиженка Константиновского района. 16-летний подросток заболел острым гнойным менингоэнцефалитом. После операции на головном мозге Ваня был обездвижен. Два года назад, после лечения, он начал делать первые успехи на тренажерах.

Через три года усилий над самим собой Иван уже может качать пресс, ноги, руки, практически сам может ходить. Это казалось недостижимым, когда в 2013 году Ваня заболел острым гнойным менингоэнцефалитом и перенес операцию на головном мозге. Тогда 16-летний парень мог только улыбаться и изредка моргать.

На телемарафоне «Крылья» в 2014 году юноше помог губернатор Приамурья Олег Кожемяко. Он пожертвовал 60 тысяч рублей на дорогостоящее лекарство. Правда, благоприятных прогнозов на будущее врачи не давали.

«Я помню, как вышла, заплакала. Пришла в палату, села, а слезы текут. Потом я поплакала, пошла в кабинет к врачу. Спрашиваю: он что, вообще ходить не будет? – Нет, не будет, ответили мне. – И разговаривать? – Нет. Я сказала: нет, так никогда не будет. Я хочу, чтобы мой сын ходил, разговаривал, чтобы я нянчила внуков», – вспоминает мама Ивана Анна Тимошенко.

Сила воли матери и сына сделала свое дело. В 2015 году Иван уже мог ходить на костылях и делал первые успехи на домашних тренажерах. Останавливаться на достигнутом он не стал.

«Тяжко было, потом со временем стало хорошо. Уставали ноги, руки», – рассказал Иван.

Впервые Анна Тимошенко привела сына на спортплощадку прошлым летом. Помогала садиться на тренажеры, разрабатывать суставы и атрофированные мышцы. Весной 2017 года он стал ходить сюда сам. В теплые дни – по нескольку раз. Теперь сделать десяток-другой упражнений на тренажерах Ване несложно.

Чтобы вернуться к прежней жизни, Иван снова взялся за учебу. Анна Александровна, будучи педагогом, сама составила сыну программу. Ваня изучает литературу, русский, математику. Парень осваивает программу четвертого класса, научился писать, читать, решать примеры в столбик. За упражнения Анна Александровна ставит сыну оценки – всё как школе.

Помимо спорта и учебы, Ваня стал заниматься домашней работой. Вместе с мамой готовил соленья на зиму, а сейчас помогает по дому. В будущем Анна Александровна хочет купить сыну велосипед. Лет через пять семья планирует переехать в Благовещенск, чтобы там Ваня смог получить образование, позже – обзавестись семьей и жить полноценной жизнью, вклад в которую когда-то внесли и «Крылья».

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#здоровье #Телемарафон Крылья

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Василий Кленин