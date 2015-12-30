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Забастовка на космодроме Восточный – строители требуют зарплату

Забастовка на космодроме Восточный – строители требуют зарплату
Фото: novayagazeta.ru

Из-за невыплаты зарплаты строители космодрома Восточный начали забастовку. На дорожных указателях по дороге на стратегический объект появились растяжки с надписями «Верните зарплату» и «Где наша зарплата». Деньги рабочие не получали с января 2017 года, сообщает «Новая газета».

«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 — с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день. А в апреле сказали: не хотите — не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно», — рассказал изданию один из рабочих СУ-701 (субподрядчик «Дальспецстрой») Юрий.

По словам рабочего, руководители направлений и многие сотрудники давно уволились, а некоторым рабочим не продлили договоры. Оставшиеся пытаются добиться выплат. На прошлой неделе они написали 140 жалоб на отсутствие зарплаты. Руководство, по словам собеседника информагентства, напомнило, что бастовать рабочие не могут, так как космодром – стратегический объект. Людям пообещали выплатить деньги 31 мая.

«Мы должны переходить под контроль Минобороны, потому что ”Спецстрой” ликвидируют. Поэтому обращались в военную прокуратуру. Местные прокуроры тоже разводят руками», — объясняет Юрий.

В первый раз громко о невыплате зарплаты строители космодрома заявили в декабре 2015 года. Они написали обращение Путину прямо на крышах своих вагончиков.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин решил упразднить Федеральное агентство по специальному строительству. Поводом стали претензии заказчиков и власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине. Все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, замкнули напрямую на Минобороны.

В начале мая 2017 года в правительстве Приамурья сообщали о долге «Дальспецстроя» перед строителями в 254,5 миллиона рублей.

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#космодром #происшествия #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад



    Руководство, по словам собеседника информагентства, напомнило, что бастовать рабочие не могут, так как космодром – стратегический объект.



    А руководство в курсе, что крепостное право в России отменили 156 лет назад.

    И еще есть идиоты, особенно на этом форуме, кто гордится, что Путин построил здесь космодром.

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