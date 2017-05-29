Протестами в Тынде после гибели мотоциклиста занялась прокуратура

Прокуратура Амурской области проводит проверку несанкционированного публичного мероприятия в Тынде, сообщается на сайте ведомства. Как сообщало Амур.инфо, в городе прошли акции протеста после гибели в ДТП мотоциклиста.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

«29 мая 2017 года в вечернее время на площади "25-летия БАМа" в городе Тынде неизвестные лица организовали несанкционированное публичное мероприятие. В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись», – пишет прокуратура.

Проверят в ведомстве и законность действий сотрудников полиции, которые преследовали мотоциклиста.

Водитель погиб в Тындинском районе 28 мая. Он пытался скрыться от сотрудников полиции, стражи порядка его преследовали. Свои проверки по данному факту начали УМВД России по Амурской области и СУ СКР по региону.

После случившегося на площади Тынды прошла акция протеста. Ориентировочно, несколько десятков людей жгли на площади автомобильные покрышки. Кроме того, по улицам города проехали около 90 автомобилей с включенными аварийными сигналами. Жители города сообщали и о стычках с полицией.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили, что никаких инцидентов и столкновений с правоохранительными органами в Тынде не было. Но подтвердили, что на площади города собирались люди. Что они при этом делали, еще уточняется.

Знакомый с ситуацией источник сообщил информагентству, что погибший мужчина неделю назад приобрел мотоцикл и решил его обкатать. Для этого он поехал за город в сторону дач. Следом на автомобиле ехала его жена. Также в машине находился их 14-летний ребенок. Мотоцикл амурчанин не успел поставить на учет.

Во время погони мужчина не справился с управлением и врезался в сосну. Он погиб на месте. Ему было 37 лет.

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Александр Авдеев