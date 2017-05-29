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Протестами в Тынде после гибели мотоциклиста занялась прокуратура

Протестами в Тынде после гибели мотоциклиста занялась прокуратура

Прокуратура Амурской области проводит проверку несанкционированного публичного мероприятия в Тынде, сообщается на сайте ведомства. Как сообщало Амур.инфо, в городе прошли акции протеста после гибели в ДТП мотоциклиста.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

«29 мая 2017 года в вечернее время на площади "25-летия БАМа" в городе Тынде неизвестные лица организовали несанкционированное публичное мероприятие. В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись», – пишет прокуратура.

Проверят в ведомстве и законность действий сотрудников полиции, которые преследовали мотоциклиста.

Водитель погиб в Тындинском районе 28 мая. Он пытался скрыться от сотрудников полиции, стражи порядка его преследовали. Свои проверки по данному факту начали УМВД России по Амурской области и СУ СКР по региону.

После случившегося на площади Тынды прошла акция протеста. Ориентировочно, несколько десятков людей жгли на площади автомобильные покрышки. Кроме того, по улицам города проехали около 90 автомобилей с включенными аварийными сигналами. Жители города сообщали и о стычках с полицией.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили, что никаких инцидентов и столкновений с правоохранительными органами в Тынде не было. Но подтвердили, что на площади города собирались люди. Что они при этом делали, еще уточняется.

Знакомый с ситуацией источник сообщил информагентству, что погибший мужчина неделю назад приобрел мотоцикл и решил его обкатать. Для этого он поехал за город в сторону дач. Следом на автомобиле ехала его жена. Также в машине находился их 14-летний ребенок. Мотоцикл амурчанин не успел поставить на учет.

Во время погони мужчина не справился с управлением и врезался в сосну. Он погиб на месте. Ему было 37 лет.

Просмотров всего: 4400

#ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    37 лет - ума нет

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Полисменов привлечь за бездействие..В центре города толпа жгла покрышки,нарушала общественный порядок. Призывала к насилию в отношении сотрудников МВД. А если бы не разошлись??А попытались захватить власть в городе? Проще нейтрализовать 8 человек? или 80?? Начальник местного отдела полиции по "честному" аттестацию на профпригодность проходил?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Раз пытался скрыться не реагируя на требования гайцев, значит не всё так гладко было, как пишут родственники.

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Павел Флудерский

    Полисменов привлечь за бездействие..В центре города толпа жгла покрышки,нарушала общественный порядок. Призывала к насилию в отношении сотрудников МВД. А если бы не разошлись??А попытались захватить власть в городе? Проще нейтрализовать 8 человек? или 80?? Начальник местного отдела полиции по "честному" аттестацию на профпригодность проходил?



    Захватить власть в городе? ))) Пара выстрелов в воздух и все бы разбежались по домам)))

  • Дракон4ик

    Дракон4ик
    4 часа назад

    Тындеец

    Захватить власть в городе? ))) Пара выстрелов в воздух и все бы разбежались по домам)))



    Вот так ) https://www.youtube.com/watch?v=m4szq6vtecE

  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    Клоуны!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    Дракон4ик

    Тындеец

    Захватить власть в городе? ))) Пара выстрелов в воздух и все бы разбежались по домам)))



    Вот так ) https://www.youtube.com/watch?v=m4szq6vtecE



    Не факт. Могут и в ответ стрельнуть.

  • BS28RUS

    BS28RUS
    4 часа назад

    В самой демократичной стране мира- если бы не разбился, то застрелили бы. А " демонстрантов" разогнали бы резиновыми пулями и попересадили.

  • Оберон

    Оберон
    4 часа назад

    BS28RUSВ самой демократичной стране мира- если бы не разбился, то застрелили бы. А " демонстрантов" разогнали бы резиновыми пулями и попересадили.


    Плюсую

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    "В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись" - это как?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    ЛайКа

    "В течение нескольких часов граждане самостоятельно разошлись" - это как?



    Это как разбежались, только медленно....

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    в GTAшку что ли переиграл, что решил в догонялки посоревноваться с полицией? Ну ума, ни фантазии

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    да. действительно. зачем убегал? так боялся полиции? почему?

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    Не понимаю тех людей, которые еще и демонстрации из-за этого устраивают. Почему он не остановился? Самое простое обвинить полицию. А вот разобраться почему он там безответственно отнёсся к просьбам остановиться,никто не считает нужным

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Целиком на стороне полиции.

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    2 часа назад

    Лично мое мнение-"куда летел-туда и прилетел....." И Нечего искать виноватых...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Елена Юрьевна

    Лично мое мнение-"куда летел-туда и прилетел....." И Нечего искать виноватых...



    верно.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    тоже не понимаю, зачем устраивать гонки с полицией?..глупо это...у меня самого одна единица не зарегистрирована, когда тормозят дпс, останавливаюсь, беседуем, делимся впечатлениями и мыслями по поводу наших не совсем разумных законов, относящихся к данной ситуации, иногда получаю штраф..уезжаю дальше по своим делам..

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Елена Юрьевна

    Лично мое мнение-"куда летел-туда и прилетел....." И Нечего искать виноватых...



    +++++++++++++++

  • Дракон4ик

    Дракон4ик
    1 час назад

    На фото как будто призрачный гонщик на протест пришел

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Преследовать Полиция имеет права, эти безбашенные гонщики зачем пытаются скрыться? Штраф в 500-1000 рублей пугает? Думаю чтобы сделать очередной повод хвастовства перед друзьями, мол от мусоров ушёл

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    Оберон

    BS28RUS

    В самой демократичной стране мира- если бы не разбился, то застрелили бы. А " демонстрантов" разогнали бы резиновыми пулями и попересадили.



    Плюсую


    вот это точно

  • Shift

    Shift
    57 минут назад

    Знаток28

    Преследовать Полиция имеет права, эти безбашенные гонщики зачем пытаются скрыться? Штраф в 500-1000 рублей пугает? Думаю чтобы сделать очередной повод хвастовства перед друзьями, мол от мусоров ушёл



    или бухой был...другого объяснения нет у меня

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    49 минут назад

    Извините, не понял, митинг против законного действия полиции и выполнения ими должностных обязанностей, так?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    17 минут назад

    Бред какой-то. Революционеры что ли?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 минуты назад

    Весну встречали, масленицу жгли!

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Появилось видео погони за разбившимся в Тындинском районе мотоциклистом

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