Всесоюзный «Шурик» Александр Демьяненко родился 80 лет назад

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30 мая 1937 года родился известный советский актёр Александр Демьяненко. Его театральная жизнь была не слишком успешной, на сцене он сыграл всего несколько ярких ролей, больше довольствуясь антрепризами. Его дебют как киноактёра в фильме «Ветер» в 1958 году привлек внимание зрителей.

Фильм «Мир входящему», в котором Демьяненко снялся в 1961 году, получил несколько премий на кинофестивале в Венеции.

Широкая популярность пришла к нему благодаря съёмкам в фильмах «Карьера Димы Горина» и «Взрослые дети». После этого Демьяненко решил окончательно уйти из театра и полностью посвятить себя кино.

Но самая громкая слава была впереди – репутация комедийного актёра закрепилась за ним после съемок в фильмах «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», где он сыграл роль Шурика.

Этот образ сыграл с актёром злую шутку – Демьяненко стали редко приглашать в кино. И тогда он нашел себя в телевидении. Он играл моноспектакли, озвучивал мультфильмы и иностранные кинокартины. В 1991 году Александр Сергеевич получил звание Народного артиста РСФСР. Скончался Александр Сергеевич Демьяненко 22 августа 1999 года в Санкт-Петербурге от сердечной недостаточности.

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130 лет назад родился Александр Архипенко – французский и американский скульптор украинского происхождения, пионер кубистской скульптуры. В 1909 году Архипенко переехал из Москвы в Париж, где выставлялся в Салоне Независимых вместе с Малевичем, Пикассо, Браком, Дереном и другими известными современниками. В 1921 году скульптор открыл свою школу-студию в Берлине, а через два года переехал в США – там он много преподавал.

Работы Архипенко близки к кубизму: то, с чем до него художники-кубисты экспериментировали в живописи, он перенёс в скульптуру. Активно использовал в скульптуре так называемое «негативное пространство».

Произведения Архипенко представлены во многих крупных музеях Европы, США, Израиля. 12 его рисунков находятся в Государственном Эрмитаже. В 2016 году именем Архипенко была названа улица в Киеве.

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105 лет назад родился Лев Ошанин – поэт-песенник, автор популярных патриотических песен. Лев Иванович – один из самых популярных поэтов советского времени. Его песня о войне «Дороги» приобрела поистине народную любовь, огромную известность также получили песни «Солнечный круг», «Красная гвоздика», «Течёт Волга» и «Зачем меня окликнул ты?».

Песня «Солнечный круг» одержала победу в фестивале песен в Сопоте (Бьёрн Ульвеус, вместе с группой Hootenanny Singers, перепел её в 1964 под названием Gabrielle), однако Ошанину хорошо удавалась и любовная лирика и разнообразные баллады.

Всего он написал несколько стихотворных повестей и выпустил более 70 сборников своих стихотворений. В творчестве Ошанина важное место занимает поэма «Вода бессмертия» об Александре Македонском, отличающаяся удивительной точностью в подборе материала.

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Алексей Воскобойников