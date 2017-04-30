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В благовещенском аэропорту один рейс на Москву отменили, второй – задерживается

В благовещенском аэропорту один рейс на Москву отменили, второй – задерживается
Фото: www.vim-avia.com

Во вторник, 30 мая, был отменен авиарейс 182 компании «ВИМ-Авиа» Домодедово – Благовещенск – Домодедово. Об этом сообщает сайт аэропорта Благовещенска. Уточняется, что в радиограмме в качестве причины «указали производственную необходимость». В областном центре на этот рейс купили 185 билетов.

Самолет компании «ВИМ-Авиа» должен был вылететь из Благовещенска в 10:00 и приземлиться в Домодедово в 12:15. Представитель компании в Благовещенске отказался комментировать причины отмены рейса.

Кроме того, сегодня по технической причине задерживается еще один авиарейс на Москву – авиакомпании «Икар». Самолет должен был прилететь в Благовещенск в 9:30, сейчас ожидается, что он прибудет в 17:10. Соответственно, вылет в Домодедово переносится с 11:40 на 18:30.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» принимает меры по отправке пассажиров отмененного рейса на своих рейсах в другие дни или переоформляют пассажиров на рейсы других авиакомпаний. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам отмененного рейса при необходимости предоставляется возможность проживания в гостинице.

Московские рейсы этих авиакомпаний задерживаются регулярно. В конце апреля 2017 года самолеты компании «ВИМ–Авиа» задерживались три раза за одну неделю. В частности, 30 апреля, задержка произошла из-за того, что воздушное судно выполняло рейс по другому маршруту и не успело вовремя вылететь в Благовещенск.

Авиакомпания «Икар» 14 мая на два часа задержала вылет самолета из Благовещенска. Причем потом он направился не в Москву, а в Хабаровск, чтобы доставить домой туристов из Вьетнама. В итоге в Москву судно прибыло с опозданием более чем на шесть часов. После этого компания отменила рейсы, в том числе те, на которые были проданы билеты. 20 мая рейс из Москвы в Благовещенск был снова задержан на 7 часов.

Просмотров всего: 2544

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    5 часов назад

    Видимо необходим лишний чартер в Турцию. Туда больше чем 185 билетов продали.

  • Zlo15

    Zlo15
    5 часов назад

    в точку!

  • Baska

    Baska
    5 часов назад

    что за беспредел? куда смотрит правительство? депутаты?

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    С.Труш комментирует про секас на крыше, Вы прокомментируйте что делается для решения проблемы, связанной с авиаперевозками пожалуйста.

  • Riddick

    Riddick
    4 часа назад

    Да уж, не столица Приамурья, а попа мира какая-то, хрен куда улетишь ((((((

  • Riddick

    Riddick
    4 часа назад

    Baska

    С.Труш комментирует про секас на крыше, Вы прокомментируйте что делается для решения проблемы, связанной с авиаперевозками пожалуйста.



    Хорошо, что не в Белогорске трахались. Да, Труш?



  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Может с Восточного ракетами до Москвы запускать народ??? Чем не решение вопроса транспортной доступности?!

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    BaskaС.Труш комментирует про секас на крыше, Вы прокомментируйте что делается для решения проблемы, связанной с авиаперевозками пожалуйста.


    Помнится его сотоварищ по партии И.Абрамов, после того как государство добило Транаэро, предлогал создать лоукостер специально для Дальнего Востока. Но работа Абрамова это предлогать идеи и протирать штаны в гос думе. Поэтому ни лоукостера, ни нормальных авиакомпаний, ни самого Абрамова здесь не ждите.

    А скоро наверное и Труш помашет ручкой и свалит из этой ..опы мира под название Благовещенск. И это будет абсолютно правильным решением.

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Саймон

    Baska

    С.Труш комментирует про секас на крыше, Вы прокомментируйте что делается для решения проблемы, связанной с авиаперевозками пожалуйста.



    Помнится его сотоварищ по партии И.Абрамов, после того как государство добило Транаэро, предлогал создать лоукостер специально для Дальнего Востока. Но работа Абрамова это предлогать идеи и протирать штаны в гос думе. Поэтому ни лоукостера, ни нормальных авиакомпаний, ни самого Абрамова здесь не ждите. А скоро наверное и Труш помашет ручкой и свалит из этой ..опы мира под название Благовещенск. И это будет абсолютно правильным решением.


    Сергей продолжает ругаться на ветке про секас на крыше, ему не до проблем с авиасообщением

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    И при этом 40% молодежи ну просто мечтают жить на дальнем востоке в частности и в Амурской области тоже - бредятина чистой воды

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Говорят крепостное право отменили, ан нет ошибочка вышла. Захочешь выехать за пределы еще и хр....н получися

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Интересно как же они всё таки отправят 185 человек из Москвы, а потом и из Благи, какими такими рейсами других компаний (их же у нас миллион летает в Москву , не правда ли?)

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    Riddick

    Baska

    С.Труш комментирует про секас на крыше, Вы прокомментируйте что делается для решения проблемы, связанной с авиаперевозками пожалуйста.



    Хорошо, что не в Белогорске трахались. Да, Труш?



    ааа!!!

  • andrs

    andrs
    59 минут назад

    вим-авиа и пегагасы соревнования устроили кто больше подкозлит амурчанам

  • Н.В.

    Н.В.
    43 минуты назад

    Труш с Абрамовым на каждой ветке самые популярные люди, даже с отменой рейсов , А у нас уже уволили губернатора с мэром ?Это не в их компетенции подобные вопросы решать? Тогда Труш с Абрамовым за штурвал самолета и вывозите в Москву 185 чел. А вообще надоело полоскание Труша с Абрамовым на каждой ветке .

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