В благовещенском аэропорту один рейс на Москву отменили, второй – задерживается

Фото: www.vim-avia.com

Во вторник, 30 мая, был отменен авиарейс 182 компании «ВИМ-Авиа» Домодедово – Благовещенск – Домодедово. Об этом сообщает сайт аэропорта Благовещенска. Уточняется, что в радиограмме в качестве причины «указали производственную необходимость». В областном центре на этот рейс купили 185 билетов.

Самолет компании «ВИМ-Авиа» должен был вылететь из Благовещенска в 10:00 и приземлиться в Домодедово в 12:15. Представитель компании в Благовещенске отказался комментировать причины отмены рейса.

Кроме того, сегодня по технической причине задерживается еще один авиарейс на Москву – авиакомпании «Икар». Самолет должен был прилететь в Благовещенск в 9:30, сейчас ожидается, что он прибудет в 17:10. Соответственно, вылет в Домодедово переносится с 11:40 на 18:30.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» принимает меры по отправке пассажиров отмененного рейса на своих рейсах в другие дни или переоформляют пассажиров на рейсы других авиакомпаний. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам отмененного рейса при необходимости предоставляется возможность проживания в гостинице.

Московские рейсы этих авиакомпаний задерживаются регулярно. В конце апреля 2017 года самолеты компании «ВИМ–Авиа» задерживались три раза за одну неделю. В частности, 30 апреля, задержка произошла из-за того, что воздушное судно выполняло рейс по другому маршруту и не успело вовремя вылететь в Благовещенск.

Авиакомпания «Икар» 14 мая на два часа задержала вылет самолета из Благовещенска. Причем потом он направился не в Москву, а в Хабаровск, чтобы доставить домой туристов из Вьетнама. В итоге в Москву судно прибыло с опозданием более чем на шесть часов. После этого компания отменила рейсы, в том числе те, на которые были проданы билеты. 20 мая рейс из Москвы в Благовещенск был снова задержан на 7 часов.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин