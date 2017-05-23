За каждый килограмм сброшенного веса в Китае платят деньги: обзор прессы

Фото: blognews.am

В Белгородской области дают ипотеку под 3 %; за общение на русском языке в Латвии жестко штрафуют; журнал «Октябрь» не вынес высокой аренды – о чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Читателям, по мнению Павла Савинкина, будет интересно прочесть материал «Российской газеты», напечатанный под заголовком «Кто меньше?» Речь здесь идет о том, что у жителей Белгородской области есть возможность решать квартирный вопрос почти по себестоимости, взяв ипотеку под 3 %. При этом привлекательна и сама цена квартир.

«Прочитав публикацию, увидите одну из причин, почему "сваливают" из нашей области», – отмечает автор обзора.

Полный абзац

Еще автор обзора узнал, что гражданам Латвии будет запрещено общаться на русском языке. За каждое произнесенное по-русски слово придется заплатить минимум 700 евро. Для юридических лиц штраф составит 10 000 евро. Госслужащих могут уволить с работы за разговоры на русском языке.

«Прочитав публикацию, увидите одну из причин, почему "сваливают" и из Латвии», – отмечает автор обзора.

Также в номере

И еще на одну публикацию обратил он внимание. Обозреватель газеты Павел Басинский рассказывает о том, что с культурной карты Москвы в одночасье исчезло знаковое место – перестал существовать как Дом – один из старейших литературных «толстых» журналов. Это «Октябрь». Автор приводит список писателей, там публиковавшихся. Павел Андреевич не стал это делать, просто рекомендует читателям взять в руки литературную энциклопедию России – фамилии большинства авторов можно было встретить и на страницах «Октября». Литераторов поперли из здания обычным проверенным способом: высокой арендой.

Невольно Павел Савинкин вспомнил благовещенский выставочный зал и отметил: «Прочитав публикацию, увидите одну из причин, почему "сваливают" и из России».

Очень интересно

Кстати, о «сваливании». Из «Амурской правды» можно узнать, почему больше половины молодых и образованных людей от 18 до 35 лет не хотят связывать свою жизнь с родным регионом. На страницах издания опубликован список причин, заставляющих дальневосточников уехать. Среди них и дороговизна жизни, и неблагоприятный климат, и отсутствие возможностей для профессиональной самореализации. Написано это в статье, посвященной демографическому форуму. И здесь говорится, что заманивать на Дальний Восток будут льготами и гектаром.

Не пропусти

Но хватит про «сваливание». Далее «Комсомольская правда», на страницах которой обращает на себя внимание материал, который зацепит читателей и без автора обзора. Один заголовок чего стоит: «Заговор Тухачевского существовал». Павел Савинкин прочитал. Почесал затылок. И затем мельком пробежал по заголовкам других публикаций, из которых можно узнать о смерти Збигнева Бжезинского – ненавистника СССР, одного из тех, кто приложил руку к его распаду.

А еще о дворняге, которая трое суток согревала в лесу потерявшегося школьника.

«Но про Тухачевского – прочтите обязательно!» – советует Павел Савинкин.

На посошок

Напоследок – еженедельник «Моя семья», рассказавший о том, как в одной из китайских компаний руководитель, обратив внимание на то, что его сотрудники слишком толстые, ввел хитрую систему поощрения для похудения: 100 юаней за сброшенный 500 граммов. Минимальный порог – 1,5 килограмма, а действовать акция будет год. Дело пошло: одна из сотрудниц за два месяца скинула аж 10 килограммов! И подобную премию получают более половины работников компании. Ее президент признался, что не ожидал такого успеха.

«Если так дело пойдет и дальше, – подумал Павел Андреевич, – скоро начальнику придется бороться с анорексией подчиненных».

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#СМИ

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Нина Гвоздкова