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сегодня, 09:27 9

Очевидцы: в Сковородинском районе Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник

Очевидцы: в Сковородинском районе Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник
Фото: instagram.com/blag_dtp

Очевидцы в социальных сетях сообщают о серьезном ДТП в Сковородинском районе. По их данным, автомобиль Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник. По неподтвержденной информации, машина двигалась со скоростью 240 километров в час.

Авария произошла на участке трассы между Невером и Соловьевском. Автомобиль получил критические повреждения. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Получить официальную информацию в ГИБДД по Амурской области на момент публикации не удалось.

Просмотров всего: 2431

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Кто то занимался испытанием?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~По неподтвержденной информации, машина двигалась со скоростью 240 километров в час.



    Чо? Правда что ли? О_О

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Хорощий такой мерс, был.

  • full

    full
    3 часа назад

    А где задний номер? Перегон чоли?

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    Че-то для 200км слабые повреждения

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    встречки не было слава Богу, вот и повреждения "незначительные". сколько же этих летунов развелось последнее время (((

  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    1 час назад

    Не было там и 130. А уж от 240 там вообще ничего бы не осталось

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    58 минут назад

    есть ли пострадавшие? да я думаю мертвые есть, а не пострадавшие

  • Shift

    Shift
    51 минута назад

    Oldlord



    ~~По неподтвержденной информации, машина двигалась со скоростью 240 километров в час.



    Чо? Правда что ли? О_О



    а чего тебя удивило?..дорога позволяет, двигатель тоже..

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