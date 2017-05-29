Очевидцы: в Сковородинском районе Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник

Фото: instagram.com/blag_dtp

Очевидцы в социальных сетях сообщают о серьезном ДТП в Сковородинском районе. По их данным, автомобиль Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник. По неподтвержденной информации, машина двигалась со скоростью 240 километров в час.

Авария произошла на участке трассы между Невером и Соловьевском. Автомобиль получил критические повреждения. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Получить официальную информацию в ГИБДД по Амурской области на момент публикации не удалось.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев