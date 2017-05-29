Очевидцы: в Сковородинском районе Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник
Очевидцы в социальных сетях сообщают о серьезном ДТП в Сковородинском районе. По их данным, автомобиль Mercedes на огромной скорости влетел в отбойник. По неподтвержденной информации, машина двигалась со скоростью 240 километров в час.
Авария произошла на участке трассы между Невером и Соловьевском. Автомобиль получил критические повреждения. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Получить официальную информацию в ГИБДД по Амурской области на момент публикации не удалось.
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