Кратковременные дожди, гроза: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая

Фото: trehgorka.net

30 мая, во вторник, в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Дует северный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами 11-16 метров в секунду. Воздух прогреется до 13-18 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, во второй половине дня ожидается небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров. Температура воздуха в течение дня составит +14...+16 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 548

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова