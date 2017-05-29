Погибшего в Тындинском районе мотоциклиста преследовали полицейские

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили подробности ДТП в Тындинском районе, в результате которого погиб мотоциклист. Как сообщало Амур.инфо, авария произошла 28 мая на 169 километре автодороги «Лена». Выяснилось, что водителя двухколесника преследовали полицейские.

По информации пресс-службы, в тот день на автодороге «Лена» инспекторы ГИБДД заметили мужчину, управлявшего мотоциклом без государственных номерных знаков. Увидев сотрудников полиции, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Инспекторы включили проблесковые маячки и звуковой сигнал сирены. Началось преследование нарушителя.

На требования об остановке он не реагировал. Мужчина нарушал ПДД, он увеличил скорость, не справился с управлением и опрокинулся. В результате мотоциклист погиб. Сообщается, что он 1979 года рождения.

По факту аварии назначена служебная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

В СУ СКР сообщили, что по факту гибели мотоциклиста проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников ДПС.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», после случившегося на площади Тынды прошла акция протеста. Ориентировочно, несколько десятков людей жгли на площади автомобильные покрышки. Кроме того, по улицам города проехали около 90 автомобилей с включенными аварийными сигналами.

«Люди требуют начальника ГИБДД. Происходят стычки между полицией и людьми. Народ избил пару сотрудников ГИБДД», – сообщили информагентству жители Тынды. Официально эта информация не подтверждена.

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Александр Авдеев