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Погибшего в Тындинском районе мотоциклиста преследовали полицейские

Погибшего в Тындинском районе мотоциклиста преследовали полицейские

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили подробности ДТП в Тындинском районе, в результате которого погиб мотоциклист. Как сообщало Амур.инфо, авария произошла 28 мая на 169 километре автодороги «Лена». Выяснилось, что водителя двухколесника преследовали полицейские.

По информации пресс-службы, в тот день на автодороге «Лена» инспекторы ГИБДД заметили мужчину, управлявшего мотоциклом без государственных номерных знаков. Увидев сотрудников полиции, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Инспекторы включили проблесковые маячки и звуковой сигнал сирены. Началось преследование нарушителя.

На требования об остановке он не реагировал. Мужчина нарушал ПДД, он увеличил скорость, не справился с управлением и опрокинулся. В результате мотоциклист погиб. Сообщается, что он 1979 года рождения.

По факту аварии назначена служебная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

В СУ СКР сообщили, что по факту гибели мотоциклиста проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников ДПС.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», после случившегося на площади Тынды прошла акция протеста. Ориентировочно, несколько десятков людей жгли на площади автомобильные покрышки. Кроме того, по улицам города проехали около 90 автомобилей с включенными аварийными сигналами.

«Люди требуют начальника ГИБДД. Происходят стычки между полицией и людьми. Народ избил пару сотрудников ГИБДД», – сообщили информагентству жители Тынды. Официально эта информация не подтверждена.

Просмотров всего: 4163

#ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • angry

    angry
    6 часов назад

    Акции протеста..? А основания? Полицейские преследовали нарушителя, что не так сделали? Надо было отпустить? Маразм.

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    Как ни прискорбно, в случившемся виноват исключительно сам мотоциклист.

  • Цунай

    Цунай
    5 часов назад

    Это повод. В Тынде большое социальное напряжение. Власти нет, доходы на РЖД падают. Дальше - больше.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Гонщег сам виноват.

    Ибо нефиг нарушать!

    Возмутители порядка будут биты приезжим ОМОНом, задержаны и, как минимум, оштрафованы.

  • Serega28rus

    Serega28rus
    5 часов назад

    Тоже не понял, при чем тут акции протеста? А если б ребенка сбил, кого то из протестующих? Так же бы протестовали? Не выполнил требования ГИБДД, не справился с управлением, протест против чего?

  • LeoLeo

    LeoLeo
    5 часов назад

    Людей не понять. Если полиция бездействует - виноваты, если действует тоже виноваты. Мотоциклиста высшие силы наказали за то, что не соблюдал правила и законы.

  • Подполковник

    Подполковник
    5 часов назад

    На принудительные работы этих дебилов, туалеты чистить.

  • Несогласная

    Несогласная
    5 часов назад

    Че к чему? А причем тут ГАЙцы?

  • ay

    ay
    5 часов назад

    погибший сам виноват.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Вообще-то имели полное право и пристрелить. И были бы правы.

  • человек

    человек
    5 часов назад

    Ведать всё совсем не просто, если народ покрышки на площади жечь начал.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 часов назад

    Да просто местная быдлота немного побузила. А хрустик просто ко времени пришелся. Никто гайверов не бил, это просто очередное высасывание АИ новостей известно из чего.

  • человек

    человек
    5 часов назад

    Клаус Хайда

    Да просто местная быдлота немного побузила. А хрустик просто ко времени пришелся. Никто гайверов не бил, это просто очередное высасывание АИ новостей известно из чего.



    из за чего быдлота немного побузила, что её достало ?

  • Pavel74

    Pavel74
    5 часов назад

    чет не написали, в шлеме ли был мотоциклист... это многое бы объяснило

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    человек

    Клаус Хайда

    Да просто местная быдлота немного побузила. А хрустик просто ко времени пришелся. Никто гайверов не бил, это просто очередное высасывание АИ новостей известно из чего.



    из за чего быдлота немного побузила, что её достало ?



    Быдло всегда готово поорать и пожечь покрышки. Жаль, что не переловили всех этих поджигателей и не определили на 15 суток за нарушение общественного порядка.

    А чего они собрались? Так протестовали против ГИБДД и требовали запретить вообще преследовать хрустов на дорогах.

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Pavel74

    чет не написали, в шлеме ли был мотоциклист... это многое бы объяснило



    На полном видео погони видно, что в шлеме. Впрочем, в тот день нереально было ездить без шлема - было очень холодно и дождливо.

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Клаус Хайда

    человек

    Клаус Хайда

    Да просто местная быдлота немного побузила. А хрустик просто ко времени пришелся. Никто гайверов не бил, это просто очередное высасывание АИ новостей известно из чего.



    из за чего быдлота немного побузила, что её достало ?



    Быдло всегда готово поорать и пожечь покрышки. Жаль, что не переловили всех этих поджигателей и не определили на 15 суток за нарушение общественного порядка.

    А чего они собрались? Так протестовали против ГИБДД и требовали запретить вообще преследовать хрустов на дорогах.



    Протестовали против немножко другого. Якобы в рапорте не было ни слова о погоне. Видео тогда было еще недоступно. Вот народ и взбеленился. Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Тындеец

    . Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.



    А патрульке был один сотрудник?



    А за что "любить" нарушителей ПДД?



    Особенно, когда они ещё и скрыться пытаются летя на красный.



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Тындеец

    Клаус Хайда

    человек

    Клаус Хайда

    Да просто местная быдлота немного побузила. А хрустик просто ко времени пришелся. Никто гайверов не бил, это просто очередное высасывание АИ новостей известно из чего.



    из за чего быдлота немного побузила, что её достало ?



    Быдло всегда готово поорать и пожечь покрышки. Жаль, что не переловили всех этих поджигателей и не определили на 15 суток за нарушение общественного порядка.

    А чего они собрались? Так протестовали против ГИБДД и требовали запретить вообще преследовать хрустов на дорогах.



    Протестовали против немножко другого. Якобы в рапорте не было ни слова о погоне. Видео тогда было еще недоступно. Вот народ и взбеленился. Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.



    Извините конечно, но если хруст изначально был виновен и не выполнил требование сотрудника ГИБДД, стал чего то убегать и убился он по своему выбору. Уже говорил в темах ранее - необходимо, чтобы каждый хруст при получении прав подписывал добровольный отказ от любых претензий и заранее признавал собственную вину в любом ДТП с его участием.

    А сотрудник, что "славится своей особой любовью к мотоциклистам", разве действовал не по закону? В отличие от благовских или свободненских коллег тындинские гайверы не стреляли по нарушителю.

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Oldlord

    Тындеец

    . Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.



    А патрульке был один сотрудник?

    А за что "любить" нарушителей ПДД?

    Особенно, когда они ещё и скрыться пытаются летя на красный.



    Сотрудников было двое. Я не призываю никого любить, а объясняю мотивы людей.

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Клаус Хайда

    Тындеец

    Клаус Хайда

    человек

    Клаус Хайда

    Да просто местная быдлота немного побузила. А хрустик просто ко времени пришелся. Никто гайверов не бил, это просто очередное высасывание АИ новостей известно из чего.



    из за чего быдлота немного побузила, что её достало ?



    Быдло всегда готово поорать и пожечь покрышки. Жаль, что не переловили всех этих поджигателей и не определили на 15 суток за нарушение общественного порядка.

    А чего они собрались? Так протестовали против ГИБДД и требовали запретить вообще преследовать хрустов на дорогах.



    Протестовали против немножко другого. Якобы в рапорте не было ни слова о погоне. Видео тогда было еще недоступно. Вот народ и взбеленился. Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.



    Извините конечно, но если хруст изначально был виновен и не выполнил требование сотрудника ГИБДД, стал чего то убегать и убился он по своему выбору. Уже говорил в темах ранее - необходимо, чтобы каждый хруст при получении прав подписывал добровольный отказ от любых претензий и заранее признавал собственную вину в любом ДТП с его участием.

    А сотрудник, что "славится своей особой любовью к мотоциклистам", разве действовал не по закону? В отличие от благовских или свободненских коллег тындинские гайверы не стреляли по нарушителю.



    К чему весь этот спич? Я о мотивах, а не о законности или незаконности.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Тындеец

    Oldlord

    Тындеец

    . Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.



    А патрульке был один сотрудник?

    А за что "любить" нарушителей ПДД?

    Особенно, когда они ещё и скрыться пытаются летя на красный.



    Сотрудников было двое. Я не призываю никого любить, а объясняю мотивы людей.



    Я так понимаю, что претензии бузящих тындинцев были к строгости гайца?



    Если он не прав, предъявляйте жалобы на его действия в Прокуратуру или Суд.



    Чего дым поднимать?



    Получается, бузили одни злостные нарушители, раз им так строгость гайцев не нравится.



    По мне, так пусть все эти мнимые гонщики поубиваются об деревья, столбы и блоки.



    На улицах станет намного безопаснее!



  • человек

    человек
    4 часа назад

    Парня жалко, но в 37 лет уже должен думать, что и как, тем более как я понял у него то и опыта вождения не особо.....

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Oldlord

    Тындеец

    Oldlord

    Тындеец

    . Плюс к этому сотрудник, производивший погоню, славится своей особой любовью к мотоциклистам.



    А патрульке был один сотрудник?

    А за что "любить" нарушителей ПДД?

    Особенно, когда они ещё и скрыться пытаются летя на красный.



    Сотрудников было двое. Я не призываю никого любить, а объясняю мотивы людей.



    Я так понимаю, что претензии бузящих тындинцев были к строгости гайца?

    Если он не прав, предъявляйте жалобы на его действия в Прокуратуру или Суд.

    Чего дым поднимать?

    Получается, бузили одни злостные нарушители, раз им так строгость гайцев не нравится.

    По мне, так пусть все эти мнимые гонщики поубиваются об деревья, столбы и блоки.

    На улицах станет намного безопаснее!



    Вы внимательно прочитали мой пост о мотивах протестующих?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Было время, когда запретили погоню за мотоциклами. Не знаю когда отменили это постановление.

    И я не понял.. в процессе погони, гаишники стреляли по мотоциклисту?..

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Тындеец

    Вы внимательно прочитали мой пост о мотивах протестующих?



    Про несоответствие рапорта действительности?



    Откуда им (протестующим) знать о содержании служебного документа?



  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Сергей вокалист

    Было время, когда запретили погоню за мотоциклами. Не знаю когда отменили это постановление. И я не понял.. в процессе погони, гаишники стреляли по мотоциклисту?..



    Какая стрельба, где вы ее увидели? В данном случае гайцы вполне корректно вели преследование - люстру включили только после нарушения "пересечение "двойной сплошной", держались от мотоциклиста на приличном расстоянии, не "прилипая". Мужик банально не справился с управлением в повороте.

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    Тындеец

    Сергей вокалист

    Было время, когда запретили погоню за мотоциклами. Не знаю когда отменили это постановление. И я не понял.. в процессе погони, гаишники стреляли по мотоциклисту?..



    Какая стрельба, где вы ее увидели? В данном случае гайцы вполне корректно вели преследование - люстру включили только после нарушения "пересечение "двойной сплошной", держались от мотоциклиста на приличном расстоянии, не "прилипая". Мужик банально не справился с управлением в повороте.



    Дык, а народ чиво бузил то?

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Oldlord

    Тындеец

    Вы внимательно прочитали мой пост о мотивах протестующих?



    Про несоответствие рапорта действительности?

    Откуда им (протестующим) знать о содержании служебного документа?



    В том числе и про рапорт. Понятия не имею, откуда им знать, поэтому пишу - якобы.

  • Тындеец

    Тындеец
    4 часа назад

    Туж2

    Тындеец

    Сергей вокалист

    Было время, когда запретили погоню за мотоциклами. Не знаю когда отменили это постановление. И я не понял.. в процессе погони, гаишники стреляли по мотоциклисту?..



    Какая стрельба, где вы ее увидели? В данном случае гайцы вполне корректно вели преследование - люстру включили только после нарушения "пересечение "двойной сплошной", держались от мотоциклиста на приличном расстоянии, не "прилипая". Мужик банально не справился с управлением в повороте.



    Дык, а народ чиво бузил то?



    Facepalm. На амур инфо посты не читают.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Клаус Хайда



    Извините конечно, но если хруст изначально был виновен и не выполнил требование сотрудника ГИБДД, стал чего то убегать и убился он по своему выбору. Уже говорил в темах ранее - необходимо, чтобы каждый хруст при получении прав подписывал добровольный отказ от любых претензий и заранее признавал собственную вину в любом ДТП с его участием.

    А сотрудник, что "славится своей особой любовью к мотоциклистам", разве действовал не по закону? В отличие от благовских или свободненских коллег тындинские гайверы не стреляли по нарушителю.



    Клаус, мотоциклист такой же участник движения как и остальные, не пори чушь...чаще всего ДТП с участием двухколесного транспорта, происходит по вине автомобилистов, которые не заметили , не рассчитали. не подумали и т.д...не умеешь соображать за рулем авто, ходи пешком и катайся на общественном транспорте...

    конкретно этот наездник, бесспорно сам виноват..к успеху шел, чоужтам..

  • Аут

    Аут
    3 часа назад

    а почему про беспорядке нигде не пишут?

  • Тындеец

    Тындеец
    3 часа назад

    Аут

    а почему про беспорядке нигде не пишут?



    А эта новость о чем?

    Или эта - http://www.amur.info/news/2017/05/30/125165

  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    дебилы отмороженные, вот и акции протеста оттуда берутся. Одним смертником меньше стало - радоваться надо, а полицейским - премиальные выдать. Нашли виновных...

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Был бы с номерами, был бы жив. Преступающий закон, называется преступником. Полиция делала свою работу. А покрышки жечь - дурной пример Украины. Чему бы доброму поучились.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Shift

    Клаус Хайда



    Извините конечно, но если хруст изначально был виновен и не выполнил требование сотрудника ГИБДД, стал чего то убегать и убился он по своему выбору. Уже говорил в темах ранее - необходимо, чтобы каждый хруст при получении прав подписывал добровольный отказ от любых претензий и заранее признавал собственную вину в любом ДТП с его участием.

    А сотрудник, что "славится своей особой любовью к мотоциклистам", разве действовал не по закону? В отличие от благовских или свободненских коллег тындинские гайверы не стреляли по нарушителю.



    Клаус, мотоциклист такой же участник движения как и остальные, не пори чушь...чаще всего ДТП с участием двухколесного транспорта, происходит по вине автомобилистов, которые не заметили , не рассчитали. не подумали и т.д...не умеешь соображать за рулем авто, ходи пешком и катайся на общественном транспорте...

    конкретно этот наездник, бесспорно сам виноват..к успеху шел, чоужтам..



    Хрустик - добровольный самоубийца. Он САМ решил закончить жизнь выбрав путь помехи машинам.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Клаус Хайда

    Shift

    Клаус Хайда



    Извините конечно, но если хруст изначально был виновен и не выполнил требование сотрудника ГИБДД, стал чего то убегать и убился он по своему выбору. Уже говорил в темах ранее - необходимо, чтобы каждый хруст при получении прав подписывал добровольный отказ от любых претензий и заранее признавал собственную вину в любом ДТП с его участием.

    А сотрудник, что "славится своей особой любовью к мотоциклистам", разве действовал не по закону? В отличие от благовских или свободненских коллег тындинские гайверы не стреляли по нарушителю.



    Клаус, мотоциклист такой же участник движения как и остальные, не пори чушь...чаще всего ДТП с участием двухколесного транспорта, происходит по вине автомобилистов, которые не заметили , не рассчитали. не подумали и т.д...не умеешь соображать за рулем авто, ходи пешком и катайся на общественном транспорте...

    конкретно этот наездник, бесспорно сам виноват..к успеху шел, чоужтам..



    Хрустик - добровольный самоубийца. Он САМ решил закончить жизнь выбрав путь помехи машинам.



    нудануда..канешн..бывает же не добровольные самоубийцы...

    конкретно этот может быть и сам решил закончить бренный путь, но уж всяко не выбирая путь помехи машинам, а устроим гонки с полицией

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Shift

    Клаус Хайда



    Извините конечно, но если хруст изначально был виновен и не выполнил требование сотрудника ГИБДД, стал чего то убегать и убился он по своему выбору. Уже говорил в темах ранее - необходимо, чтобы каждый хруст при получении прав подписывал добровольный отказ от любых претензий и заранее признавал собственную вину в любом ДТП с его участием.

    А сотрудник, что "славится своей особой любовью к мотоциклистам", разве действовал не по закону? В отличие от благовских или свободненских коллег тындинские гайверы не стреляли по нарушителю.



    Клаус, мотоциклист такой же участник движения как и остальные, не пори чушь...чаще всего ДТП с участием двухколесного транспорта, происходит по вине автомобилистов, которые не заметили , не рассчитали. не подумали и т.д...не умеешь соображать за рулем авто, ходи пешком и катайся на общественном транспорте...

    конкретно этот наездник, бесспорно сам виноват..к успеху шел, чоужтам..



    Хрустик - добровольный самоубийца. Он САМ решил закончить жизнь выбрав путь помехи машинам.



    тогда каждый погибший - за рулем ли, или пешеход - добровольный самоубийца.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Тындеец


    "Следом на автомобиле ехала его жена. Также в машине находился их 14-летний ребенок". Она участвовала в погоне? У меня что-то разрыв шаблона

    А инфа про пару избитых полицаев? Там как? Серьёзно? И писали же, что тихо-мирно разошлись, или они это потом?

    Это уже не "мероприятие", а беспорядки и несанкционированный митинг на 90 машинках! Они там что с дуба рухнули?

    Кварц, плюсую. Вот и интересны причины этого беспредела, а то якобы рапорт. Что-то верится с трудом или поподробнее надо

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Геральт

    пешеход - добровольный самоубийца.




    +++



    Клаус Хайда, ви таки тоже помеха машинам, когда дорогу переходите



  • Тындеец

    Тындеец
    1 час назад

    ЛайКа

    "Следом на автомобиле ехала его жена. Также в машине находился их 14-летний ребенок". Она участвовала в погоне? У меня что-то разрыв шаблона

    А инфа про пару избитых полицаев? Там как? Серьёзно? И писали же, что тихо-мирно разошлись, или они это потом?

    Это уже не "мероприятие", а беспорядки и несанкционированный митинг на 90 машинках! Они там что с дуба рухнули?

    Кварц, плюсую. Вот и интересны причины этого беспредела, а то якобы рапорт. Что-то верится с трудом или поподробнее надо



    Слухи и сплетни. Никто никого не бил, про жену и ребенка не в курсе.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Ладно, будем ждать продолжения

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Появилось видео погони за разбившимся в Тындинском районе мотоциклистом

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