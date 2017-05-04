Из-за разлива рек на севере Приамурья размыло дороги

Два участка дорог на севере Приамурья размыло из-за подъема уровня воды в реках. На одном из них движение удалось восстановить, на другом вода пока не позволяет приступить к работам. Отрезаны села Черняево и Кузнецово.

Из-за обильных осадков в Магдагачинском районе поднялась вода в реке Тыгде. На 5 километре автомобильной дороге Тыгда – Черняево под воду ушел временный объезд мостового перехода.

«В настоящий момент проезд временно затруднен до населенных пунктов Черняево и Кузнецово. Подрядной организацией ООО "СМУ–22" организовано круглосуточное дежурство для мониторинга и контроля паводковых вод. После схода воды будут приняты меры по восстановлению проезжей части данного участка до населенных пунктов», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Участок дороги Зея – Золотая гора размыло на 51 километре. Дорога в настоящее время находится на реконструкции. Ликвидировали размыв сотрудники «Амурупрадора» и подрядной организации «СМУ-22». Движение по трассе восстановлено, сообщает минтранс.

«Совместно с Амурупрадором мы мониторим паводковую ситуацию в районах области, все подрядные организации дополнительно проинформированы и готовы к оперативному устранению последствий паводков», – заявил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

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Нино Кохреидзе