Пауло Коэльо проехал мимо: история Приамурья

В 2006 году о путешествии Пауло Коэльо в Приамурье сообщало Амур.инфо: Пауло Коэльо путешествовал по Транссибу – самой протяженной железнодорожной магистрали и проездом побывал в Приамурье. Он не вышел ни на одной амурской станции, но успел пообщаться с амурчанами. Журналисты свободненской газеты взяли интервью у писателя.

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30 мая 1918 года исполнительный комитет Совета Амурской республики принял постановление «О разоружении местных националистических организаций». Он также решил ассигновать в счёт будущей сметы на достройку и ремонт школ 300 тысяч рублей.

В этот же день вышел первый номер ежедневной экономической, общественно-политической и литературной газеты «Земля и сотрудничество» – преемницы газеты «Народное хозяйство». Редактором стал Фёдор Дрожжин; всего было отпечатано 87 номеров.

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30 мая 1929 года рабочие и сельские корреспонденты закончили сбор средств на постройку танка имени Марии Ульяновой. Было собрано 618 рублей 33 копейки.

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30 мая 1942 года трактористка Украинской МТС В. Щербинина, работая первый год на тракторе У-2, установила областной рекорд, засеяв за смену 33 гектара. Ещё одна амурчанка, Н. Савченко, засеяла 28 гектаров.

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2007 год. Президентом благовещенского футбольного клуба «Амур» стал председатель Амурского областного Совета народных депутатов. Учредители ФК «Амур» новым руководителем клуба избрали Олега Туркова. Он стал третьим руководителем клуба с 2001 года.

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2008 год. В Амурской областной больнице хирурги провели уникальную операцию. Из лёгких 25-недельного ребёнка врачи откачали жидкость. Операции малышам, находящимся в утробе матери, и определение патологий развития на ранних сроках беременности стали возможными благодаря новым технологиям. Проведённую операцию назвали революцией в амурской медицине.

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В 2011 году 30 мая в Благовещенске заработала новая радиостанция. В эфир запустили «Эхо Москвы» – популярное информационно-разговорное радио с круглосуточным вещанием. Его формат ещё не был знаком амурчанам. На волне 101.5 FM звучали новости политики, культуры; слушателям предлагали беседы с гостями и авторские программы.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина